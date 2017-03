Narren spenden für den Sonnenstrahl

200 Euro hat der KKC für den Verein Sonnenstrahl gesammelt. © Verein

Die Mitglieder das Kamenzer Karnevals Clubs (KKC) haben die komplette Jubiläumssaison über Spenden für den Sonnenstrahl e.V. in Dresden gesammelt. Dieser Verein hilft krebskranken Kindern und ihren Eltern über die schwierige Zeit. 200 Euro kamen dabei zusammen. Der KKC freut sich über die Spendenwilligkeit seiner Gäste und bedankt sich nochmals dafür. „Wir können eben nicht nur lustig“, sagt Präsident Sebastian Pieper (2.v.re.). Auch die Mitglieder selbst warfen natürlich den ein oder anderen Euro in die Spendenbox. In Kamenz gab es mittlerweile viele Aktionen für den Sonnenstrahl. (SZ)

