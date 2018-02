Narren sorgen für Verkehrsbehinderungen Der Karnevalsclub Reinhardtsdorf lädt am Sonnabend zum Umzug ein. Bis zum Nachmittag ist die Hauptstraße gesperrt.

Am Sonnabend ist Faschingsumzug in Reinhardtsdorf. © Archiv: SZ

Reinhardtsdorf-Schöna. Der Karnevalsclub Reinhardtsdorf (RKC) lädt am Sonnabend, dem 17. Februar, zum großen Karnevalsumzug ein. Bisher fand er meist am Sonnabend vor Rosenmontag statt. Dass der Umzug dieses Jahr eine Woche später als gewohnt erfolgt, liegt an einer freundschaftlichen Vereinbarung zwischen dem Faschingsclub Bad Schandau und dem RKC. Damit alle Einwohner und Gäste an beiden Umzügen teilnehmen können, ziehen die Vereine nunmehr an getrennten Wochenenden durch ihre Orte. Jedes Jahr im Wechsel ist immer ein Verein am Sonnabend nach Fastnacht dran. Los geht es gegen 13 Uhr. Die Hauptstraße in Reinhardtsdorf ist dann zwischen Glaserschmiede und Ortseingang voraussichtlich bis 14.30 Uhr gesperrt. (SZ/gk)

