Narren müssen Jubiläum verschieben Die Großerkmannsdorfer Karnevalisten wollen Freitag aber trotzdem die Macht in Radeberg übernehmen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Für rund anderthalb Millionen Euro entsteht derzeit in Großerkmannsdorf ein moderner Sportkomplex. Zwischen Sportplatz und alter Turnhalle wächst ein Neubau – und die alte Halle wird saniert. Deshalb steht sie diesmal den Narren nicht als Veranstaltungsort zur Verfügung. © Thorsten Eckert Für rund anderthalb Millionen Euro entsteht derzeit in Großerkmannsdorf ein moderner Sportkomplex. Zwischen Sportplatz und alter Turnhalle wächst ein Neubau – und die alte Halle wird saniert. Deshalb steht sie diesmal den Narren nicht als Veranstaltungsort zur Verfügung.

Erksdorfs Narren-Präsident Michael Müller kann dieses Jahr nicht feiern.

Kurioses findet sich natürlich reichlich in der Historie eines Karnevalsclubs wie dem aus Großerkmannsdorf. Aber dass ausgerechnet im Jubiläumsjahr – dem 50. – nicht gefeiert wird, das dürfte dann doch zum ganz besonderen Kuriosum avancieren. Und genau das passiert in der Freitag startenden närrischen Saison!

Die Großerkmannsdorfer Narren werden dann wie in den Jahren zuvor kurz vor um elf die Radeberger Hauptstraße hinaufziehen und dann vorm Rathaus mächtig Rabatz veranstalten. Denn pünktlich 11.11 Uhr wollen sie schließlich auch diesmal wieder die Macht in den Büros der Verwaltung übernehmen. Und – davon ist jedenfalls schon mal auszugehen – sie werden es auch diesmal schaffen … Aber das war’s dann im Prinzip auch schon in Sachen Jubiläums-Saison. Keine närrischen Shows in Großerkmannsdorf, keine Büttenreden, keine satirischen Sticheleien gegen die Politik.

Grund für diese ungewöhnliche Jubiläums-Saison der Großerkmannsdorfer Narren ist dabei sozusagen ihre Obdachlosigkeit. „Unsere angestammte Halle, die Großerkmannsdorfer Turnhalle, wird ja derzeit saniert und erweitert“, sagt Michael Müller, der Präsident der Großerkmannsdorfer Narren. Das sei für den Radeberger Ortsteil eine wirklich wichtige Investition, schiebt er gleich hinterher. Schließlich ist Michael Müller nicht nur Chef der ortsansässigen Narren, sondern auch Ortschaftsrat. Für rund anderthalb Millionen Euro entsteht in Großerkmannsdorf nun ein Sportkomplex aus sanierter Turnhalle, einem modernen Anbau und dem Sportplatz.

Die Stadtverwaltung hatte den Narren dabei für diese Saison mit der alten Turnhalle an der Pulsnitzer Straße in Radeberg ein Ausweich-Quartier angeboten, „aber der finanzielle Aufwand wäre einfach viel zu hoch gewesen“, sagt Michael Müller bedauernd. Schließlich müssen die Großerkmannsdorfer immer schon auch einen Blick auf die folgende Saison in der sanierten Erksdorfer Halle haben. „Auch da brauchen wir natürlich Geld, um das eine oder andere neu anzuschaffen, denn die neue Halle stellt natürlich dann auch neue Anforderungen an uns“, weiß der Narren-Chef. „Und wir haben deshalb gesagt, wir nutzen unsere nicht wirklich üppigen Vereins-Finanzen dann lieber für diesen Neustart“, blickt Michael Müller aufs nächste Jahr voraus.

Nächstes Jahr geht die Post ab

Und so habe man sich schweren Herzens entschlossen, „diesmal auf ein großes Programm zu verzichten“. Zwei kleine Veranstaltungen im Sportheim auf dem Stadion-Areal an der Schillerstraße im Radeberger Süden wird es geben – „für Stammkunden und die Fußballer“, verrät der Vereinschef. Auch ein Sommer-Event ist geplant, über das sich Michael Müller vorerst aber noch ein bisschen ausschweigen muss, wie er mit einem Schmunzeln sagt. Weitere Aktionen sind aber für die Jubiläums-Saison nicht vorgesehen. Auch die im vergangenen Jahr so erfolgreich gestartete Dreier-Kombination mit den Narren aus Ullersdorf und Langebrück wird es in diesem Jahr nicht geben. Die drei Vereine hatten sich für eine große Veranstaltung zusammengetan, was bei den Karnevalfans super angekommen war. „Aber weil auch die Ullersdorfer ja in diesem Jahr nicht in ihren Saal können, der ja auch gebaut wird, haben wir uns entschieden, diesmal zu pausieren“, erklärt Michael Müller. Und muss damit auf die kommende Saison vertrösten. Dann, so verspricht er schon mal, wird wieder richtig die Post abgehen. „Natürlich wollen wir unser Jubiläum dann in jedem Fall nachholen!“ Und das dann in neuer Halle bei besten Bedingungen.

Aber am Freitag werden die Großerkmannsdorfer trotzdem alles geben. „Wir werden die Macht im Rathaus übernehmen“, gibt sich Michael Müller kämpferisch. Karnevalfans sollten sich diese Machtübernahme um 11.11 Uhr jedenfalls nicht entgehen lassen, hofft er auf reichlich Unterstützung.

zur Startseite