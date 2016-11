Narren machen sich bereit Am Freitag ist es wieder so weit: Zum 11. 11. geht es an zwei Rathäusern der Region hoch her.

Die Faschingssaison wird am Freitag eröffnet. © Symbolbild/SZ-Archiv

Die Vorbereitungen zum „Strinkser „Narrenputsch“ laufen in Strehla auf Hochtouren. Am Freitag, 11. November, um 11.11 Uhr muss Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) auf dem Marktplatz seinen Rathausschlüssel an den Präsidenten des Strehlaer Carnevals Clubs übergeben.

Herbert Naumann verkündet dann kraft seines Amtes die Kussfreiheit und stellt seinen Beitrag zur „Strinkser Lage der Nation“ vor. Freunde der Fastnachtzeit sollten sich am Freitag ab 10.30 Uhr auf dem Strehlaer Marktplatz versammeln, um dem Prinzenpaar Benita I. mit Tobias I. die Ehre zu erweisen. Dann wird auch das Motto für die 41. Faschingssaison bekannt gegeben. Sonnabend steigt erstmals im Freizeitzentrum Strehla, Leckwitzer Straße, die Karnevalsfete als Hutparty, Einlass ab 18 Uhr.

In Riesa muss OB Marco Müller am 11.11. ebenfalls um 11.11 Uhr die Schlüssel abgeben – an den Riesaer Karnevalsklub Sachsendreier. Auch dort wird am Rathaus das Motto verkündet und das Prinzenpaar vorgestellt. Grundschul-Kinder basteln dafür schon jetzt die passenden Hüte. (SZ)

