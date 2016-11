Narren laden zur Zeltparty Am 11.11. startet der KKC in seine 30. Saison. Mit Rathaus- Stürmung und Überraschungen.

Die Narren stürmen am Freitag das Kamenzer Rathaus. © Matthias Schumann

Punkt 11.11 Uhr erstürmen die Kamenzer Narren traditionell nach ihrem Umzug am Freitag das Rathaus. OB Roland Dantz hält sicherlich eine gefüllte Stadtkasse bereit. Zum 30. Geburtstag hätte sich der Verein das jedenfalls verdient. Anschließend gibt es im beheizten Zelt auf dem Buttermarkt Spaß und Spiel für die jüngsten Narren. Ab 14 Uhr lädt DJ Heiner Müller vor allem Senioren zur gemütlichen Unterhaltung mit einem Kuchenbasar der Kinderarche ein. Von 15 bis 18 Uhr steigt der Geschlechterwettkampf – Gäste dürfen hier mitmischen. Ab 16 Uhr hat sich der KKC einen Kettensägenkünstler eingeladen, dem man beim „Wood Carving live“ zuschauen kann. Die Juniorfunkengarde hat 18 Uhr ihren Auftritt, im Anschluss daran zeigt die Kinderarche ihr Können. 19.11 Uhr wird die Zeltparty mit dem Einmarsch des KKC ins Festzelt feierlich eröffnet und damit auch die 30. Saison. Am Abend spielt die Partyband „Comeback“ auf. (if)

