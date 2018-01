Narren gehen fremd Der KKC lädt erstmals ins Moritzbad nach Lückersdorf. Hier heißt es am 3. Februar „Flowerpower meets Karneval“.

Stadtbüttel Lorenzo. © Archivfoto: Jonny Linke

Kamenz. Am 21. Januar 14.30 Uhr startet der Kamenzer Karnevals Club mit seinem großen Kinderfasching im Hotel Stadt Dresden in die Hauptsaison. Im Stammhaus findet auch eine Woche später der 13. Karnevalistisch-politische Frühschoppen mit Stadtbüttel Lorenzo statt. Und die dritte Ausgabe des beliebten Varieté-Karnevals am Faschingssonnabend braucht mit zwei Bühnen, Showtreppe und Liveband jede Menge Platz um die Hüften. Doch am 3. Februar gehen die Narren der Lessingstadt erstmals fremd. Will heißen, sie haben sich für ihre bunte, etwas andere Motto-Party das kultige Moritzbad in Lückersdorf ausgesucht. Mit der Wirtin einigten sie sich auf ein gemeinsames Konzept. Und freuen sich nun auf einen Abend, der vollgepackt ist mit jeder Menge Partymusik und karnevalistischen Einlagen. Dazu hat der KKC sich DJ Sylko Fiedler ins Boot geholt, der für besten Retro-Sound sorgen wird. Denn das Motto der 31. Saison lautet „Die wilden Siebziger“. Passend dazu haben sich Künstler wie ABBA, Boney M. oder das Fernsehballett der DDR angesagt. Auch die Männer trainieren fleißig an ihrem neuen Tanz und die Tollitäten dürfen natürlich an diesem Abend nicht fehlen. An der clubeigenen Bar locken Kult-Getränke wie Grüne Wiese, Wodka-Cola und ein guter Goldbrand. „Flower Power meets Karneval“ ist für alle Altersgruppen gedacht – die einen können sich noch persönlich an die bunten Hippie-Zeiten erinnern, die Jüngeren kennen zumindest den Sound der Siebziger. Von Schlager bis harten Rock ’n’ Roll ist alles dabei. Im Moritzbad lässt man in Gaststube und Saal die guten alten Zeiten auferstehen. Ein Taxi-Shuttle in der Nacht verkehrt zwischen Kamenz und Lückersdorf. (if)

Vorverkauf in der Kamenz-Info, Resttickets Abendkasse. Fahrservice bestellen bei Tino Wittig: 03578 3531652.

