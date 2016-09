Narren, Gaukler und Weingenuss Radebeul feiert den Wein, das Theater und die Heiterkeit beim 26. Herbst- und Weinfest mit XXI. Wandertheaterfestival.

Für ausgelassene Stimmung sorgten die Straßenmusiker schon zur Eröffnungsparade beim Radebeuler Weinfest 2015. © Archiv/André Wirsig

Mit dem Motto „Narren, Gaukler, Komödianten“ halten in unserer aufgewühlten Zeit die Fröhlichkeit und der schöne Schein des Seins am Freitag Einzug in Altkötzschenbroda. Beim gemeinsamen Lachen und fröhlichen Vergnügen kommen Menschen aus allen Teilen der Welt zusammen und feiern gemeinsam drei Tage lang ein rauschendes Fest.

Zur Eröffnung am Freitag ziehen die sächsischen Weinhoheiten, gefolgt von Künstlern, Gauklern und Musikern über den Dorfanger zum Kirchplatz. Nach dem traditionellen Anstich des ersten Fasses Radebeuler Federweißer wird zusammen mit den Besuchern auf ein einzigartiges und weinseliges Festwochenende angestoßen. Über 30 Winzer und Weinbauvereinigungen bieten in Weindörfern und Weingärten frischen Federweißen und erlesene Weine aus den Anbaugebieten Sachsen und Saale-Unstrut an. Beim Winzerstammtisch oder beim angeregten Plausch mit den Winzern erfahren alle Weinliebhaber mehr über den heimischen Rebensaft.

Der Freitag auf dem Herbst & Weinfest zurück 1 von 10 weiter Radebeuler Weindorf auf dem Kirchplatz - 18 Uhr: Festeröffnung, Begrüßung durch Oberbürgermeister Bert Wendsche ,Begrüßungsreden der Pfarrer der Friedenskirche, Konzert mit dem Männerchor „Liederkranz 1844“, Gaben der Kötzschenbrodaer Bauern, Bäcker und Fleischer; Anstich des ersten Fasses Radebeuler Federweißer - 20 Uhr: Specht (D) - Rock-Gezwitscher - 22 Uhr: Elbzigeuner (D) - Folklore, Tango Sächsisches Weindorf am Kuffenhaus - 17.30 Uhr: Empfang der sächsischen Weinhoheiten und des Weingottes Bacchus mit seinem Gefolge, anschließend Umzug über den Dorfanger zum Kirchplatz - 19 Uhr: Marmitako (International) - Reggae, Balkan - 21 Uhr: Stilbruch (D) - New Classic - 23 Uhr: Attentat Fanfare (F) - Balkan Brass Luthersaal im Pfarrhaus Nr. 40 - 19.30 Uhr: Theater Heiterer Blick (D) - „Komödiantenstadl“ Friedenskirche - 20 Uhr: Gospelmesse „Missa Pavulorum Dei“ von Ralf Größler für Solo, Chor und Orchester; Gesang: Noemi La Terra, Kinder- und Jugendchor und Gospelchor der Friedenskirche, Orchester junger Musiker - Leitung Karlheinz Kaiser (Eintritt: 8 Euro/erm. 5 Euro, Kinder bis 14 J. in Begleitung frei!) Hoftheater Nr. 15 Junge Bands in Radebeul - 19 - 20 Uhr: Wicked Waste - Punkrock - 20.20 - 21.20 Uhr: Eksperiment - Indierock - 21.40 - 23.10Uhr: Silent Poem - Geig ’n‘ Rock - 23.30 - 00.30 Uhr: Check the Fridge - Rock, Punk Weingarten an der Schmiede - 19 - 24 Uhr: Georg Traber (CH) & Die Bardomaniacs (D) - „Das Theaterkarussell“ Vorm Goldenen Anker - 19 - 24 Uhr: Tam Tam Combony (D) - Brass & Schräg Stadtgalerie Nr. 21 - 19 - 22 Uhr: Intermediales Kunstprojekt „Radebeul Besitzen“ - Bilder, Fotografien, Grafik, Installationen u. v. m. von Radebeuler Künstlern und Gästen - 19 - 21 Uhr: Lumarouge - Soul, Pop, Jazz In den Höfen Schwarze Seele Nr. 19: 19 Uhr Du@ThoMic - Lateinamerikanische Gitarrenmusik Mehrgenerationenhaus Nr. 20: 19.30 Uhr Anett & Friends - Tanzmusik Die Schmiede Nr. 21: 21 Uhr Doc Fritz - Folk, Bluegrass Dittrichs Erben Nr. 27: 19 Uhr Anthonie - Schlager-Hits Zum falschen Lorbeer Nr. 53a 20 Uhr Shoe Swing Stringers - Jazz, Gipsy, Swing Elbwiese - 20 - 1 Uhr: Richard von Gigantikow präsentiert „LABYmania“

Der Sonnabend auf dem Herbst & Weinfest zurück 1 von 20 weiter Radebeuler Weindorf auf dem Kirchplatz - 14 - 1 Uhr: Radebeuler Winzerkirmes mit der Prager Stimmungskapelle (CZ) und Thomas Putensen (D) - 15 Uhr: Radebeuler Winzerstammtisch mit Kellermeister Herbert Graedtke und Radebeuler Winzern - 19 Uhr: Jeff Hess (USA) - »Durchgeknalltes für Fortgeschrittene« - 20 Uhr: Die Couchies (D) - Swing - 22 Uhr: Krambambuli (D) - Swing, Musette, Tango Friedenskirche - 10 - 19 Uhr: Offene Kirche Hinter der Friedenskirche - 15 / 19 Uhr: Landesbühnen Sachsen (D) - »Das Geheimnis der blauen Schwerter« Luthersaal im Pfarrhaus Nr. 40 - 16 / 18 / 20 Uhr: Cia. Zero En Conducta (E) - »Allegro ma non troppo« Kleines Hoftheater - 15.30 / 17.30 / 19.30 Uhr: Tom Murphy (USA) - »Comedy zum Totlachen« Hoftheater Nr. 15 - 15 Uhr: The Bombastics (D) - »YEAH« - 17 / 22 Uhr: Microband (I) »Classica for Dummies« - 19.30 Uhr: Ennio Marchetto (I) »The Living Paper Cartoon« Weingarten an der Schmiede - 14 - 24 Uhr: Georg Traber (CH) & Die Bardomaniacs (D) - »Das Theaterkarussell« Sächsisches Weindorf am Kuffenhaus - 14 - 18 Uhr: »Keep Swinging« mit der Small Town Big Band (D) - 14.30 / 16.30 Uhr: Jeff Hess (USA) - »Durchgeknalltes für Fortgeschrittene« - 16 Uhr: Winzerstammtisch - 18 Uhr: The Bombastics (D) - »YEAH« - 19 Uhr: Les Fils de Teuhpu (F) - Jazz, Brass, Ska, Swing - 21 Uhr: Provinztheater (D) - Rumpelpolka & Kartoffelrock - 23 Uhr: Attentat Fanfare (F) - Balkan Brass Auf dem Dorfanger - 14 Uhr: Andy Snatch (GB) - »Check this out« - 15 / 18.30 Uhr: Attentat Fanfare (F) - Balkan Brass - 16 Uhr: Teatro Due Mondi (I) - »Fiesta« - 17.30 Uhr: Andy Snatch (GB) - »Check this out« Vorm Goldenen Anker - 14 Uhr: KlezmArt (D) - Klezmer, Tango - 20 Uhr: Tam Tam Combony (D) - Brass & Schräg Stadtgalerie Nr. 21 - 14 - 22 Uhr: Intermediales Kunstprojekt »Radebeul Besitzen« - Bilder, Fotografien, Grafik, Installationen u. v. m. von Radebeuler Künstlern und Gästen Schwarze Seele Nr. 19 - 19 Uhr: Querbeat - Querbeet durch alle Musikrichtungen Mehrgenerationenhaus Nr. 20 - 14 - 18 Uhr: Kinderschminken und Bastelangebote - 14.30 / 16 Uhr: Ingrid Schütze und Jürgen Stegmann - »Dinner for One« off Säggsch - 15 - 17 Uhr: Grandy’s delight - Rock, Jazz, Pop - 18.30 - 19.30 Uhr: Blacy - Akustischer Jazz-Pop - 20 - 21.30 Uhr: Rumtreiber - Livemusik - 22 - 24 Uhr: Live-Musik Die Schmiede Nr. 21 - 21 Uhr: Josa - Folk, Blues Atelier Oberlicht Nr. 23 - 20 Uhr: The Novikents - Tanz- & Beat-Musik Dittrichs Erben Nr. 27 - 19 Uhr: Anthonie - Schlager-Hits Zum falschen Lorbeer Nr. 53a - 17 Uhr: »Der Räuber Hotzenplotz« - Eine kunterbunte Geschichte professionell und humorvoll gespielt von den Eltern des Kinderhauses - 20 Uhr: Shoe Swing Stringers - Jazz, Gipsy, Swing FREUNDlicher Weinhof Nr. 55 - 14 / 16 Uhr: Theater Heiterer Blick Radebeul - »Der Wunschbriefkasten« - 18 Uhr: Holles One Man Band Streuobstwiese Theaterarena: 14.30 / 18.30 Uhr: N.N. Theater (D) - »Heidi«; 16.30 / 20 Uhr: PuntMoc (E) - »GAGSonTRIX« Am Radweg: 16 - 19 Uhr: De Stijle, Want (NL) - »Lunapark« Lounge 14 - 1 Uhr: Muriel Cornejo (CHL) - Installation »Cocons«; 15 - 18 Uhr: Flunker Produktionen (D) - »Lobbüro«; 15.30 / 19 Uhr: Slagman Producties (NL) - »Foudadadodo«; 16.30 / 18 Uhr: Buckijit (D) - Folk; 21.30 Uhr: Phia (AUS) - Alternative, Pop Am Kirmesbaum 14 Uhr: Kinderkirmes mit ESELNEST (Eselreiten, Kirmesbaum, Kuchen backen im Erdofen, kochen am Lagerfeuer, Handwerk zum Mitmachen, Seillabyrinth, Musik mit der Kapelle Übermut (D)) Hinter dem Pfarrhof: 14 Uhr: Mittelaltermarkt Elbwiese - 14 - 1 Uhr: Richard von Gigantikow präsentiert »LABYmania« - 17.30 / 21 Uhr: Cia. Elegants (E) - »Cabaret Elegance«

Der Sonntag auf dem Herbst & Weinfest zurück 1 von 16 weiter Radebeuler Weindorf auf dem Kirchplatz - 11 Uhr: Frühschoppen mit der Prager Stimmungskapelle (CZ) - 13 - 19 Uhr: Radebeuler Winzerkirmes mit der Prager Stimmungskapelle (CZ) und Thomas Putensen (D) - 14.30 / 16 Uhr: Jeff Hess (USA) - »Durchgeknalltes für Fortgeschrittene« - 15 Uhr: Empfang der sächsischen Weinmajestäten, anschließend Rundgang durch die Weinhöfe - 17.30 Uhr: Die Couchies (D) - Swing Friedenskirche - 9.30 Uhr: Gottesdienst - 11 - 19 Uhr: Offene Kirche Hinter der Friedenskirche - 15.30 Uhr: Puppenbühne Hellwig (D) in Kooperation mit den Landesbühnen Sachsen - »Das Wettzaubern oder Die neugierige Prinzessin« Luthersaal im Pfarrhaus Nr. 40 - 15 / 16.30 / 18 Uhr: Cia. Zero en Conducta (E) - »Allegro ma non troppo« Kleines Hoftheater - 14.30 / 16 / 17.30 Uhr: Tom Murphy (USA) - »Comedy zum Totlachen« Hoftheater Nr. 15 - 14 / 18 Uhr: Microband (I) - »Classica for Dummies« - 16 Uhr: Landesbühnen Sachsen (D) - »Theatersport« Weingarten an der Schmiede - 14 - 18 Uhr: Georg Traber (CH) & Die Bardomaniacs (D) - »Das Theaterkarussell« Sächsisches Weindorf am Kuffenhaus - 13 - 17 Uhr: »Keep Swinging« mit Drugmiller’s Bigband - 14 / 16 Uhr: The Bombastics (D) - »YEAH« - 17 Uhr: Winzerstammtisch mit den sächsischen Weinmajestäten - 18 Uhr: Jeff Hess (USA) - »Durchgeknalltes für Fortgeschrittene« Auf dem Dorfanger - 13 / 16 Uhr: Attentat Fanfare (F) - Balkan Brass - 14 Uhr: Andy Snatch (GB) - »Check this out« - 15 Uhr: Teatro Due Mondi (I) - »Fiesta« - 17 Uhr: Andy Snatch (GB) - »Check this out« Vorm Goldenen Anker - 14 Uhr: Tam Tam Combony - Brass & Schräg Stadtgalerie Nr. 21 - 14 - 20 Uhr: Intermediales Kunstprojekt »Radebeul Besitzen« - Bilder, Fotografien, Grafik, Installationen u. v. m. von Radebeuler Künstlern und Gästen Mehrgenerationenhaus Nr. 20 - 14 - 18 Uhr: Kinderschminken und Bastelangebote - 15 / 16.30 Uhr: Ingrid Schütze und Jürgen Stegmann - »Dinner for One« off Säggsch - 15 - 17 Uhr: Grandy’s delight - Rock, Jazz, Pop Die Schmiede Nr. 21 - 20 Uhr: Milan Augustiani - Irish Folk, Deutsches u.v.m. FREUNDlicher Weinhof Nr. 55 - 14. / 16 Uhr: Theater Heiterer Blick Radebeul - »Der Wunschbriefkasten« Streuobstwiese Theaterarena: 14 / 17 Uhr PuntMoc (E) - »GAGSonTRIX«; 15 Uhr N.N. Theater (D) - »Heidi« Am Radweg: 15 - 18 Uhr De Stijle, Want (NL) - »Lunapark« Lounge: 14 - 18 Uhr Muriel Cornejo (CHL) - Installation »Cocons«; 14.30 / 17.30 Uhr Slagman Producties (NL) - »Foudadadodo«; 15 - 18 Uhr Flunker Produktionen (D) - »Lobbüro«; 16 Uhr Paula und Karol (PL) - Folk Am Kirmesbaum: 14 - 19 Uhr Kinderkirmes mit ESELNEST (Eselreiten, Kirmesbaum, Kuchen backen im Erdofen, kochen am Lagerfeuer, Handwerk zum Mitmachen, Seillabyrinth; Musik mit der Kapelle Übermut (D)) Hinter dem Pfarrhof: 13 - 20 Uhr Mittelaltermarkt Elbwiese - 14 - 18 Uhr: Richard von Gigantikow präsentiert »LABYmania« - 16 Uhr: Cia. Elegants (E) - »Cabaret Elegance« ‹ - 20 Uhr: Finale Grande - Fröhliches Feuer- und Theaterspektakel mit Verleihung des Publikumspreises des Internationalen Wandertheaterfestivals

Zeiten & Preise zurück 1 von 2 weiter Eröffnung: Freitag, 18 Uhr, Beginn: Sonnabend, 14 Uhr, Sonntag, 11 Uhr; Eintritt: Freitag frei; Tickets im Vorverkauf (VVK) bei Tourist-Info 7, erm. 3,50, Familie 15Euro (Sa.), 5/2,50 bzw. 11Euro (So.), Wochenendticket 10/5/22 Euro (nur im VVK), jeweils plus VVK-Gebühr, an Tageskasse 9/ 5/19 Euro (Sa.), 7/4/15 Euro (So.), Familienkarte mit SZ-Card am Sonntag nur 10Euro. Für Kinder bis fünf Jahre ist der Eintritt frei.

20 Theatergruppen und Solokünstler präsentieren beim Internationalen Wandertheaterfestival beeindruckende und humorvolle Inszenierungen. Die Shows reichen von Comedy, Akrobatik, Tanz und Musik bis hin zu Sprechtheater. Das N.N. Theater aus Deutschland erzählt die Geschichte von Heidi und entführt das Publikum in die scheinbar heile Welt der Berge. Die Elegants aus Spanien verwandeln die Elbwiese mit allen nur denkbaren Facetten der Männlichkeit in einen schillernden Zirkus. Auf dem Dorfanger macht die Großmütter-Bande des österreichischen Theaters Irrwisch mit Hütchen und Handtaschen Randale. Der Gewinner des Publikumspreises 2015, Ennio Marchetto aus Italien, kehrt mit seinem „Living Paper Cartoon“ zurück nach Radebeul und verwandelt sich blitzschnell in bekannte Stars. Schwindelfrei sollten die Fahrgäste des Theaterkarussells sein. Georg Traber dreht das muskelkraftbetriebene Karussell zur Musik der Bardomaniacs, während die Passagiere in einem Café zusammensitzen und beobachten, wie das Festtreiben um sie herum verschwimmt.

Wer Entspannung und einen Ort der inneren Einkehr sucht, ist in der Theater- und Musiklounge auf der Streuobstwiese genau richtig. Inmitten rätselhafter Cocons – einer Installation der chilenischen Künstlerin Muriel Cornejo – lauschen die Festbesucher geheimnisvollen Melodien und herzerwärmenden Liedern internationaler Musiker. Mit dem Labymania errichten Richard von Gigantikow und sein Künstlerteam auf der Elbwiese ein hölzernes Labyrinth, in dem die Zeit stillzustehen scheint.

Internationale Bands locken mit schwungvollen Rhythmen auf die Tanzflächen. Für einen energiegeladenen Festauftakt sorgt am Freitagabend die Dresdner Band Stilbruch. Mit Geige, Cello und Schlagzeug erschaffen sie eine neue Art von Klassik. Die Band Attentat Fanfare aus Frankreich entfacht mit guter Laune und Balkan-Brass ein wahres musikalisches Feuerwerk. Les Fils de Teuhpu trotzen allen musikalischen Schranken. Arabische und osteuropäische Melodien vermischen sie mit südamerikanischen Einflüssen zum ultimativen Jazz-Brass-Ska-Swing.

Höhepunkt des Festwochenendes ist das Finale Grande am Sonntagabend. Vor Tausenden Zuschauern wird der Publikumspreis für die beliebteste Inszenierung des Wandertheaterfestivals verliehen. Bei einem atemberaubenden Feuer-, Musik- und Theaterspektakel geht danach das hölzerne Labyrinth in Flammen auf. (SZ)

