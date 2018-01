Narren besetzen Arbeitsagentur Die Zschaitzer erleben die 25. Faschingsveranstaltung. Der Verein ist noch nicht ganz so alt.

Harald Beil und Ina Plato proben für das aktuelle Programm des Zschaitzer Faschingsclubs. © André Braun

Zschaitz. Die Faschingsveranstaltungen in Zschaitz gibt es schon ein Vierteljahrhundert. „Im Jahr 1993 hatten wir unseren ersten Auftritt“, sagt Ina Plato. Ein Jahr später sei dann der Zschaitzer Faschingsclub als Verein gegründet worden.

In diesem Jahr lautet das Motto: Arbeitslos und sorgenfrei – da sind die Zschaitzer nicht dabei. „Wir werden uns in die Arbeitsagentur begeben“, so Ina Plato, die gemeinsam mit Harald Beil durch das Programm führen wird. Am 3., 9. und 10. Februar laufen die Veranstaltungen im Gasthof „Zur Post“. Für die ersten beiden gibt es noch Restkarten. Am 4. Februar wird Kinderfasching gefeiert, am 11. Februar Fasching für Junggebliebene. (DA/fk)

zur Startseite