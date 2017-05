Narkose gesichert Trotz Nachschubproblemen hat das Görlitzer Klinikum ausreichend Medikamente auf Vorrat.

Eine Patientin wird mit einer Narkose auf die Operation vorbereitet: Lieferschwierigkeiten der Pharmaindustrie führen angeblich zu Engpässen bei einem weit verbreiteten Narkosemittel. © Jens Schierenbeck/dpa

Gibt es einen Medikamentenengpass in den Krankenhäusern? In den vergangenen Tagen und Wochen berichteten unterschiedliche Medien darüber, dass es beispielsweise bei Narkosemitteln Nachschubprobleme gebe. Ein Grund dafür wurde nicht genannt. Vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte heißt es, die Nachschubprobleme seien seit Ende 2016 bekannt. Im März habe es eine erste Gesprächsrunde mit allen Akteuren gegeben. „Ziel ist es, möglichst schnell die Versorgung aller Patienten sicherzustellen“, sagte Bundesinstituts-Sprecher Maik Pommer.

Wie sieht die Situation in Görlitz aus? „Auch wir spüren die Probleme bei der Medikamentenlieferung“, bestätigt Katja Pietsch, Sprecherin des Klinikums. Die Zahl von Engpässen sei jedoch noch sehr gering und die Patienten müssen keine Angst haben, dass sie nicht behandelt werden können. „Zum einen haben wir ein gutes Lager in unserer Apotheke mit entsprechenden Vorräten und sind über unsere Einkaufsgemeinschaft gut vernetzt. Zum anderen können viele Medikamente durch Behandlungsalternativen ersetzt werden“, sagt die Klinikumssprecherin.

Laut Medienberichten gibt es seit Monaten Nachschubprobleme bei Präparaten mit dem Wirkstoff Remifentanil. Er wird vor allem bei ambulanten Operationen und Kindern eingesetzt. Der Wirkstoff Remifentanil wird als Originalpräparat unter dem Produktnamen Ultiva vertrieben. Das Narkosemittel hat nach Angaben des Bundesinstitutes einen Marktanteil von 80 Prozent.

Engpässe werden gemeldet zurück 1 von 3 weiter Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bietet eine Übersicht zu Lieferengpässen für Humanarzneimittel in Deutschland an. Die Meldungen erfolgen durch die pharmazeutischen Unternehmer und basieren auf der im Pharmadialog erklärten Selbstverpflichtung zur Meldung von Lieferengpässen. Ein Lieferengpass ist eine über voraussichtlich zwei Wochen hinausgehende Unterbrechung einer Auslieferung im üblichen Umfang oder eine deutlich vermehrte Nachfrage, der nicht angemessen nachgekommen werden kann.

Zwar seien auch rund ein Dutzend ähnlich wirkende Mittel auf dem Markt, diese könnten den Lieferengpass aber nicht auffangen. Remifentanil habe entscheidende Vorteile gegenüber anderen Narkosemitteln, sagte der Präsident des Berufsverbands Deutscher Anästhesisten, Götz Geldner aus Ludwigsburg. „Sie sind gut steuerbar beim An- und Abfluten.“ Das bedeutet: Der Patient könne schnell in tiefe Narkose versetzt werden und wache schnell wieder auf. Das sei vor allem bei ambulanten Operationen wichtig, nach denen die Patienten wieder nach Hause gehen müssten, aber auch bei Kindern. In Kliniken gebe es mehr Alternativen. Krankenhäuser würden wohl auch bevorzugt beliefert, weil sie in Einkaufsverbünden größere Mengen abnähmen.

„Eine umsichtige und vorausschauende Planung unserer Apotheker hilft, Lücken zu kompensieren“, sagt die Görlitzer Klinikumssprecherin Katja Pietsch. Wie die generelle Situation am Görlitzer Malteser-Krankenhaus St. Carolus aussieht, bleibt unklar. Die Einrichtung möchte sich nicht an einem Medienbericht zu dem Thema beteiligen, heißt es auf eine SZ-Anfrage.

Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin fordert derweil, „dass in Deutschland eine Basisversorgung mit essenziellen Medikamenten sichergestellt ist“. Allem Ärger zum Trotz: „Patienten müssen sich keine Sorgen machen“, so der Präsident des Berufsverbandes. Weder müssten Operationen abgesagt werden noch würden Patienten Schaden nehmen.

zur Startseite