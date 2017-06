Nandus und Maras sind umgezogen

Am Mittwoch haben die Maras und Nandus des Zoos ihre neue Gemeinschaftsanlage direkt neben dem Zooteich bezogen. Auf der gut 800 Quadratmeter großen Anlage leben jetzt vier Nandus und derzeit zwei Maras. Zwei der Nandus kamen Anfang Mai aus dem Tierpark Nordhorn nach Hoyerswerda. Zu den beiden Maraweibchen wird sich in den nächsten Wochen noch ein Zuchtmännchen gesellen. Neu auf der Anlage ist auch, dass man Einblick in den Innenstall der Laufvögel und Nagetiere erhält. Nach einer mehrtägigen Eingewöhnungszeit im Stall konnten zuerst die recht schreckhaften Nandus die Anlage erkunden. Die hasenähnlichen Maras hingegen trauten sich nur sehr zaghaft auf ihr neues Refugium. Jedoch fanden sie wie die Nandus die benachbarten Singschwäne sehr interessant und haben sich in direkter Nachbarschaft der Vögel niedergelassen. Nandus und Maras haben nach Ansicht des Zoos ausreichend Platz und Struktur im Gehege, können sich bei Bedarf auch aus dem Weg gehen. (red/US)

