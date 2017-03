Namensstreit um neue Schule Der Vorschlag von Eltern und Lehrern kam im Stadtteil gar nicht gut an. Nun gab es eine Aussprache.

Wie soll das neue Gymnasium an der Bernhardstraße in der Südvorstadt heißen. Wer soll Namensgeber sein? Eltern und Lehrer haben sich für den Universalgelehrten Ehrenfried Walther von Tschirnhaus entschieden. Anwohner und Kommunalpolitiker sprachen sich für den Kunsthistoriker und Literaturwissenschaftler Fritz Löffler aus. Der hatte bis zu seinem Tod am Nürnberger Ei gelebt und den Stadtteil geprägt.

Nach einem ersten Schlagabtausch zwischen beiden Lagern in den Ortsbeiräten von Plauen und Cotta sollte schließlich der Bildungsausschuss entscheiden. Dort vertagten die Mitglieder eine Entscheidung. Nun gab es am Mittwochabend einen moderierten Austausch. Nach SZ-Informationen gab es dabei kein Ergebnis. Die Schulkonferenz tagte danach ohne die Kommunalpolitiker weiter.

Lehrer und Eltern sprechen sich gegen Fritz Löffler als Namensgeber aus. 2018 zieht das Gymnasium in den sanierten und erweiterten Altbau in der Südvorstadt. Dort hatte es bis zu seiner Aufhebung das Fritz-Löffler-Gymnasium gegeben. Weil es sich bei der neuen Schule um eine Neugründung handelt, soll der alte Name nicht wiederbelebt werden. Zudem spreche die Biografie Tschirnhaus mehr das Bildungsprofil des Gymnasiums an. Am nächsten Dienstag tagt der Bildungsausschuss erneut. Dann soll eine Entscheidung fallen. (SZ/acs)

