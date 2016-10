Namensduell in Hähnichen Die Gemeinderäte wollen eine Straße neu benennen. Dabei geht es um Orientierung – gar nicht so einfach.

Dieses Grundstück liegt an der Koseler Straße 1 in Hähnichen. Das hindert einige Gemeinderäte daran, die Straße nach dem Ort Trebus zu bezeichnen. © Jens Trenkler

Koseler Straße oder doch Trebuser Straße? Die Hähnichener Gemeinderäte sollen ein Stück Straße neu benennen. Das ist wegen des Bahnübergangs in der Nähe entstanden. Einen neuen Namen zu finden, ist allerdings gar nicht so einfach, wie man denkt. Denn an der Stelle gibt es bereits ein Grundstück mit der Adresse Koseler Straße 1. Er habe schon seit vielen Jahren diese Anschrift, berichtet der Eigentümer im Gemeinderat. Noch nie habe sich daran jemand gestört. Daher würden die Gemeinderäte das neue Stück Straße auch ohne große Bedenken Koseler Straße nennen. Immerhin bedeutet eine neue Adresse auch enormen Aufwand für Anwohner. Die müssen für alle Dokumente, Verträge und so weiter die Anschrift ändern lassen. Das soll vermieden werden.

Doch bei der Namensgebung geht es auch ums Prinzip. Der asphaltierte Weg zeige nun einmal in Richtung Trebus. Und Straßenschilder dienen halt auch dazu, dass Ortsfremde sich orientieren können, sagt Gemeinderat Jürgen Schubert. Für ihn und auch andere Anwesende ist der neue Weg eher eine Verlängerung der Trebuser Straße, die es dort bereits gibt. Grund für die ganze Diskussion ist, dass die Straße öffentlich gewidmet werden soll. Klingt nach Formalie. Bedeutet aber, dass die Straße dann im Verzeichnis der Gemeinde auftaucht und die Verwaltung Geld für deren Unterhaltung bekommt.

So kommt das ganze Problem ins Rollen. Und schon einige Male ist das Thema im Gemeinderat besprochen worden. Geeinigt haben sich die Mitglieder bisher nicht auf einen Namen. So schlägt Bürgermeister Werner Queiser in der Sitzung am Mittwochabend vor, dass die Straße nach Trebus benannt wird. Und zwar mit einer Einschränkung – die Koseler Straße 1 bleibt. Da legt dann allerdings Marlen Kolodziej ein Veto ein. Sie leitet den Fachbereich Bau und Finanzen im Rothenburger Rathaus. Von dort aus wird auch die Gemeinde Hähnichen verwaltet.

Aus Verwaltungssicht hält sie den Vorschlag des Bürgermeisters für nicht haltbar. Wenn zum Beispiel Feuerwehr oder Rettungskräfte zur Koseler Straße 1 müssen, und die befindet sich in Wahrheit dann an der Trebuser Straße, kann das für Probleme sorgen, erklärt Marlen Kolodziej. Im Notfall wird die korrekte Adresse nicht rechtzeitig gefunden. Auch wenn es zahlreiche Möglichkeiten gibt, Straßen zu benennen, so müssen deren Namen doch eindeutig sein. Und dürfen auch nicht quer über den Ort verteilt sein. Also so, dass ein Stück mit dem Straßennamen hier und ein anderes dort ist.

Eine ähnliche Verwirrung gibt es bereits in Hähnichen. Die Quolsdorfer Straße zum Beispiel führt nicht nur in den Nachbarort, sondern auch in Richtung Spree.

Doch so ganz lassen sich die Gemeinderäte nicht von dem Einwand der Fachbereichsleiterin überzeugen. „Die Feuerwehr muss wissen, wo sie hin soll“, sagt Christoph Biele. „Egal, ob das logisch ist oder nicht.“ In größeren Städten seien die Straßennamen mitunter auch unübersichtlich und es funktioniere. Zudem stehe das Schild Koseler Straße 1 direkt vorne an der Kreuzung zur Hauptstraße durch den Ort, fügt Werner Queiser hinzu. Das Grundstück sei also durchaus zu finden. Probleme beim Finden des Anwesens befürchtet auch der Eigentümer nicht. Eben, weil sich das Grundstück direkt an der Hauptstraße befindet und von dort gut zu sehen ist. Bis jetzt habe es da keine Schwierigkeiten gegeben, auch wenn das Haus in der zweiten Reihe steht.

Am Ende stimmen die anwesenden Gemeinderäte ab. Allerdings sind nur sieben von zwölf Amtsträgern am Mittwochabend da. Das Ergebnis lautet unentschieden. Jeweils drei Räte entschieden sich für Koseler und Trebuser Straße, einer enthält sich. Damit ist zumindest erst mal klar, dass die Straße vorerst nicht nach Trebus benannt wird. Denn der Beschluss gilt bei diesem Ergebnis als abgelehnt und die Straße bleibt nicht öffentlich gewidmet.

Die Straße solle aber öffentlich gewidmet werden, sagt Marlen Kolodziej. Auch damit die Gemeinde das Geld dafür erhält, was ihr zusteht. Daher schlägt die Fachbereichsleiterin vor, die Straße namenlos zu widmen. Aber wie soll sie dann heißen? Denn einen Titel im Straßenverzeichnis braucht das Stück Asphalt dennoch. Und: „Wofür sind Straßennamen und -nummern da, wenn das hier auseinanderfällt“, fragt die Fachbereichsleiterin in die Runde.

Am Ende wird der Beschluss im Gemeinderat zum dritten Mal verschoben. In der nächsten Sitzung wird nun zwischen Koseler und Trebuser Straße abgestimmt. Der Beschluss wird so gestaltet, dass das Ergebnis eingetragen werden kann. Und die Mehrheit gewinnt.

