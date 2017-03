Namen von gefallenen Förstern gesucht Kurt Weißhaupt stellte beim Treffen der Ortschronisten auch seine Heimatstube vor. Für ein neues Projekt werden nun Namen von gefallenen Förstern gesucht.

Die Heimatstube von Kurt Weißhaupt in Rathewalde stellt landwirtschaftliche Geräte aus. © Steffen Unger

Am 29. März fand im Hohnsteiner Ortsteil Rathewalde das erste diesjährige Treffen des Stammtisches der Ortschronisten im oberen Elbtal mit 20 Teilnehmern statt. Chronist Kurt Weißhaupt aus Rathewalde stellte seine in Eigenleistung renovierte und eingerichtete „Heimatstube“ mit bäuerlichen Gerätschaften und vielen häuslichen Utensilien vergangener Zeiten vor. Die Schule hatte er im vergangenen Jahr mit seiner Familie und fleißigen Helfern instand gesetzt. Die Chronisten trafen sich anschließend im Gasthof „Lindengarten“ und berichteten aus ihren Arbeitsbereichen. Außerdem wurden offene Fragen und Probleme angesprochen und neue Projekte vorgestellt. Eines ist das von Dietrich Müller-Römer, Sohn des gleichnamigen im Krieg gefallenen Forstmeisters in Hohnstein. Er sucht Namen von Förstern oder Forstbediensteten, die im oder durch den letzten Krieg ums Leben kamen. (af)

Hinweise sind erbeten an: Wolfgang Thomas, Tel. 035020 70193 oder wolfgang-thomas@freenet.de

