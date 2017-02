Name für neues Wohngebiet gesucht

Die Namenssuche für das geplante Wohngebiet unterhalb der Burg in Stolpen geht weiter. In diesem Jahr soll das Areal erschlossen werden. Bis dahin muss feststehen, wie die neue Straße heißt, die durch das Wohngebiet führen wird. Mehrere Vorschläge kursierten bereits (SZ berichtete). Dabei ist der SZ ein Fehler unterlaufen. Der Stolpener Ortschaftsrat hat sich in der Diskussion um den neuen Namen nicht für „Am Schlossberg“ ausgesprochen. Mehrheitlich favorisierte das Gremium den Namen „Helmut-Fuchs-Ring“. Fuchs war ein bekannter Stolpener Maler und zudem Ehrenbürger der Burgstadt. Dieser Vorschlag wurde vom Stadtrat allerdings zurück gewiesen. Der Ortschaftsrat muss sich nun erneut mit dem Thema beschäftigen und einen weiteren Straßennamen vorschlagen. Voraussichtlich in der nächsten Sitzung Anfang März wird die Namenssuche weitergehen, teilt Ortschaftsrat Ronald Leideck mit. (SZ/kat)

zur Startseite