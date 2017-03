Name für neue Straße gefunden Die einzige Straße durch das Wohngebiet unterhalb der Burg in Stolpen hat jetzt einen Namen.

© Dirk Zschiedrich

Wer in Stolpens neues Wohngebiet unterhalb der Burg zieht, wird eine königliche Adresse haben. Der Stadtrat hat am Montag beschlossen, dass die einzige Straße durch das Wohngebiet „Am Schlossberg“ heißen wird. Bereits im Januar hatte sich der Stadtrat mit der Namensgebung befasst. Zur Diskussion stand zunächst Hellmut-Fuchs-Ring, als Vorschlag durch den Ortschaftsrat. Hellmut Fuchs war ein Stolpener Maler und Ehrenbürger der Stadt. Weitere Vorschläge aus den Reihen der Stadtverwaltung und den Abgeordneten waren Am Schlossberg, Schlossberg, Am Burgberg und An der Wasserkunst. Einigen konnte man sich im Januar nicht. Deshalb ging die Namensfindung wieder in den Ortschaftsrat zurück. Dieser hatte sich am 13. März noch einmal mit dem Namen befasst.

Der Beschluss, die Straße Hellmut-Fuchs-Ring zu nennen, wurde dort nicht aufgehoben. Das Gremium blieb dabei. Ortsvorsteher Hans-Jürgen Friedrich (FDP) war persönlich allerdings dagegen. Das Votum seiner Ortschaftsräte war aber eindeutig. Noch länger darüber diskutieren wollte man im Stadtrat nicht. „Wir brauchen eine Entscheidung, um endlich mit der Vermarktung beginnen zu können“, sagt CDU-Fraktionschef Roman Lesch. Seine Fraktion plädierte bereits im Januar für Am Schlossberg. Aus rein werbetaktischen Gründen.

Mit der Erschließung des Wohngebietes wurde mittlerweile begonnen. (SZ/aw)

