Name des neuen Wohngebietes diskutiert

Der künftige Name des neuen Wohngebietes von Stolpen steht erneut auf der Tagesordnung der Stolpener Stadträte. Diese diskutieren in ihrer Ratssitzung am 27. März ab 19 Uhr darüber. Der Ortschaftsrat hatte Hellmut-Fuchs-Ring vorgeschlagen. Fuchs war ein bekannter Stolpener Maler und zudem Ehrenbürger der Burgstadt. Einige Stadträte waren eher für Am Schlossberg. Nun muss erneut diskutiert werden, wie die Straße in Stolpens Prestigeprojekt heißt. Außerdem geht es um den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Stolpen. Noch bis vor Monaten stand die Sanierung des alten Gerätehauses an. Möglicherweise ist der Neubau die bessere Lösung. Darüber muss allerdings der Stadtrat befinden. Auf der Tagesordnung steht zum wiederholten Male auch der Bebauungsplan für die Kfz-Werkstatt Stolpener Straße im Ortsteil Langenwolmsdorf. Die Ratssitzung beginnt 19 Uhr im Ratssaal des Bürgerhauses am Markt 26. (SZ)

zur Startseite