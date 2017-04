Tischtennis Sachsenliga Nahziel Relegation erreicht TSV Radeburg hat nach einem Sieg und einer Niederlage den Klassenerhalt in eigener Hand.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Vor dem letzten Spieltag der Tischtennis-Sachsenliga haben die Herren des TSV 1862 Radeburg die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Derzeit liegen sie auf dem Relegationsplatz 8 und können keinen direkten Abstiegsrang mehr erreichen.

Zuletzt gab es eine Niederlage und einen Sieg in eigener Halle gegen den TTV Schwarzenberg bzw. den MSV Bautzen 04. Im Nachmittagsspiel gegen die deutlich verjüngte altinternationale Vertretung aus Schwarzenberg gab es wenige Erfolgserlebnisse. Wenn Mark Domke nach langer Durststrecke mal wieder ein Spiel gewinnt, ist das schön. Wenn es das einzig gewonnene Einzel der gesamten Mannschaft ist, ist es eher ein Armutszeugnis. Nach der 2:13-Klatsche war die Stimmung am Boden.

Das änderte sich am Abend während der Partie gegen den Tabellennachbarn aus Bautzen. Nach den Doppel stand eine 2:1-Führung. Die erste Einzelrunde brachte drei Siege. Bogdan Szandala konnte dabei seine klare Niederlage aus dem Hinspiel gegen den Bautzener Engert korrigieren. Und dann punktete völlig überraschend das untere Paarkreuz doppelt. Nach vielen Niederlagen taten gleich zwei Siege von Mark Domke und Dirk Laubert der Mannschaft sehr gut. Die Führung wurde behauptet. 5:4.

Zu Beginne der zweiten Einzelrunde erhöhte Bogdan Szandala auf 6:5. Es folgten im mittleren Paarkreuz die richtungsweisenden Spiele. Eric Laubert belohnte sich für sein konsequentes Training in den letzten Wochen und gewann klar. Ronny Gursinsky konnte auch ohne Training seinen Gegenüber in Schach halten, obwohl es nicht ganz einfach war Ball und Schläger beim Aufschlag zu sehen. Als dann auch noch Dirk Laubert gewann, waren die 9 Punkte voll und der zweite Sieg der Rückrunde perfekt: 9:6.

Für die Relegation am 14. Mai war dieser Sieg Gold wert – die Spielrunde wird in der kleinen Turnhalle am Meißner Berg in Radeburg statt.(jf)

