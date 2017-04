Gewichtheben 2. Bundesliga Nahziel erreicht – jetzt fehlt nur noch der Aufstieg Der Athletikclub Meißen steht nach souveräner Saison im Finale der 2. Bundesliga.

Olga Miljukov hat sich in der laufenden Saison mit viel Ehrgeiz und guten Leistungen im Meißner Bundesligateam etabliert. Das will nun am 29. April in eigener Halle den Aufstieg in Liga eins perfekt machen. © privat

Auch der SC Lüchow konnte den Siegeszug der Gewichtheber des AC Meißen in der 2. Bundesliga nicht bremsen. Die Domstädter gewannen den letzten Kampf mit 590:430 Relativpunkten und kratzten damit wieder an der 600-Punkte-Marke. Vor gut gefülltem Haus zeigten die Athleten einen sehr sehenswerten Wettkampf. Teamleiter Michael Grellmann setzte dabei wieder auf die altbewährte Stammbesetzung.

Gerit Janta überzeugte wieder in ihrer Paradedisziplin, dem Stoßen, und brachte 78 kg zur Hochstrecke. Ebenfalls mit jeder Menge Kampfgeist betrat Olga Miljukov die Gewichtheberbühne. Mit 85 kg im Reißen und beachtlichen 110 Kg im Stoßen belohnte sie das Team mit 115 Relativpunkten. Die meisten Punkte sammelte Nico Fritsch, er bewältigte im Zweikampf 252 kg und bekam dafür 116 Relativpunkte. Stefan Hanschmann ging an diesem Wochenende auf Nummer sicher und sparte sich seine Kräfte für das Finale. Wie 110 kg im Reißen und 135 kg im Stoßen bewältigt werden, zeigte Hagen Janta dem Publikum. Den Endstand von 590 Punkten komplettierte Konstantin Förster, mit einem Zweikampf von 256 kg und 93 Relativpunkten. Nach dem Wettkampf zeigte er sich schon mal optimistisch für das entscheidende Finale um den aufstieg in die 1. Liga am 29. April. Dann, so Förster, könnten auch die 600 Punkte endlich „fallen“. (sh)

