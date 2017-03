Handball – Bezirksligen Frauen Nah beisammen: Freude und Frust Die Muldentalerinnen erkämpfen einen Punkt. Aber es hätten zwei sein können.

rch ihr Remis gaben die Muldentalerinnen die Rote Laterne des Letzten an Waldheim. © André Braun

Nach fünfwöchiger Spielpause standen sich in der Bezirksliga Leipzig die Teams der HSG Neudorf/Döbeln II und vom HBL Miltitz gegenüber. Der Endstand lautete 35:9 (17:4) für die HSG. Dass dieses Spiel ein besonderes werden würde, zeigte sich bereits beim Warmlaufen. Die Gäste konnten verletzungsbedingt nur mit fünf Feldspielerinnen und einer Torfrau antreten. Eine alte Handballweisheit besagt, dass solche Spiele meist schwierig zu bestreiten sind. Doch die Partie nahm den erwarteten Verlauf und zur Pause stand es 17:4. Auch weiterhin gestaltete sich das Geschehen erwartungsgemäß einseitig und so entschied das Trainerteam, durchzuwechseln. Daraufhin kam es ab und an zu Abstimmungsschwierigkeiten in der Abwehr und die Miltitzerinnen kamen noch zu einigen Toren, dem die Gastgeberinnen mit erfolgreichen Abschlüssen antworteten. So endete eine Art Trainingsspiel mit einem klaren Sieg der Schützlinge von Dietmar Sperling.

Zum zweiten Heimspiel in Folge empfing in der Bezirksliga Chemnitz die HSG Muldental den Zwönitzer HSV. Zwölfter gegen Vierter hieß es vor Spielbeginn. Von der Tabelle her eine klare Sache, dachten wahrscheinlich die Gäste, auch weil die Muldentalerinnen im Hinspiel mit 11:30 komplett untergingen. Doch überraschenderweise entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Die Mannschaften schenkten sich nichts, die Abwehrreihen standen auf beiden Seiten sicher und Tore wurden nur über Bewegung mit viel Kraftaufwand erzielt. Muldental legte vor und führte zur Pause 11:10. Mit Beginn der zweiten Hälfte erhöhte man auf 12:10. Zwönitz stellte auf eine offensivere Abwehrvariante um, womit sich die Gastgeberinnen sichtlich schwerer taten. Zwar konnte man sich immer noch Torsituationen erarbeiten, diese landeten aber zum Ärger aller Beteiligten meist an den Pfosten des Tores. Man konnte sich einfach nie weiter als zwei Tore absetzen. Fünf Minuten vor Schluss wurde es dann zusehends hektischer auf beiden Seiten. Zwönitz wusste drei Schrittfehler zu nutzen und glich zum 16:16 eine Minute vor Schluss aus. Beim 16:16 blieb es auch, da beide Teams ihre abschließenden Angriffe nicht erfolgreich nutzen konnten.

Beim Tabellensechsten USG Chemnitz hat die Reserve des VfL Waldheim 54 mit 9:25 (1:12) verloren und ist durch den Roßweiner Punktgewinn auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen. Dabei präsentierten sich die Zschopaustädterinnen zunächst gar nicht schlecht. Die Deckung stand ordentlich, doch vorn verhinderten drei Pfostenwürfe und weitere verworfene Chancen, dass die Gäste mit den Chemnitzerinnen mithielten. „Wenn man hinten drin steht, hat man eben Pech“, sagte Trainer Ulf Seeger. Die Chemnitzerinnen dagegen, bei denen die Bank voll saß, liefen noch ein paar Konter und erhöhten das Ergebnis zur Pause auf 17:4. „Wenn du nicht eingespielt bist, machst du technische Fehler. Das ist ganz normal“, so Seeger. Der hatte in der zweiten Halbzeit Verletzungen von Jessy Henschel und Mandy Schreiber zu beklagen, sodass die Mannschaft nun in Unterzahl spielte und nichts mehr entgegenzusetzen hatte. (DA/tku/jmü/dwe)

