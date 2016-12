Nager-Oldies im Giraffenhaus Gundis gab es auf der Erde bereits vor 30 Millionen Jahren. Ab sofort leben sie auch im Dresdner Zoo.

Klein, aber fein. Vor allem niedlich und eines der ältesten Nagetiere der Welt: ein Gundi. Zu fünft sind sie die neuen Zoo-Bewohner. © René Meinig

Für die Gundis war am Dienstag schon Heiligabend. Die Bescherung gab es dabei bereits kurz vor dem Mittag. Die Nager bekamen gleich mal eine komplett eingerichtete Wohnung im Dresdner Zoo. Denn nach einigen Wochen hinter den Kulissen zogen die fünf niedlichen Neuankömmlinge in ihre neu gestaltete Anlage.

Gundis gehören nicht gerade zu den bekanntesten Tierarten der Welt. Dabei zählen sie zu den ältesten Nagern auf der Erde, erklärt Zoo-Kurator Matthias Hendel. Nachweise gibt es für die Zeit vor 30 Millionen Jahren. Schon damals flitzten ihre Vorfahren über sandig-steinige Böden und kletterten steile Felswände nach oben. Heute leben Gundis in freier Wildbahn vor allem in Marokko, Algerien und Tunesien am Nord- und Südrand der Sahara.

In Europa sucht man die Wüstenbewohner vergebens. Auch in den meisten Zoos. In Dresden können sie ab sofort beobachtet werden. In der zweiten Etage des Giraffenhauses tummeln sich die Kammfinger, wie die Gundis auch genannt werden.

Die Reise nach Sachsen hatten die beiden Männchen und die drei Weibchen aus dem Zoo Poznan angetreten. Mit ihrer Putzigkeit und der Ähnlichkeit zu Meerschweinchen dürften sie auch hier bald eine Fangemeinde haben. (SZ/lk)

