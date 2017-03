Nagelgurt stoppt Opel Astra Beamte von Bundespolizei und Zoll haben den Wagen bei Burgneudorf kontrollieren wollen. Doch der Fahrer flüchtete zunächst. Ein Fall mit Kuriositäten.

Wenige Kilometer vor der Grenze zu Brandenburg hat die gemeinsame Streifengruppe aus Bundespolizei und Zoll diesen Mittwochmorgen mit einem Nagelgurt einen Opel Astra gestoppt. Kurz vor 2 Uhr waren die Beamten auf der B97 auf den Wagen aufmerksam geworden und wollten ihn am Abzweig nach Burgneudorf einer Kontrolle unterziehen. „Als dessen Fahrer die rote Anhaltekelle sowie das eingeschaltete Blaulicht erkannte, gab er jedoch Gas“, teilt Bundespolizei-Sprecher Michael Engler mit.

Um ein Entkommen des Opels zu verhindern, zogen die Beamten ein Nagelgurt über die Fahrbahn. Das Auto überfuhr den Gurt, rollte noch etwa 1000 Meter weiter, blieb dann aber stehen. Bei der nun durchgeführten Kontrolle trafen sie zunächst nur den Beifahrer an. „Dieser behauptete tatsächlich, nicht zu wissen, wer hinter dem Lenkrad gesessen habe“, so Engler. Die Frage nach dem Fahrer beantwortete sich später, als die Streife einen Mann anhielt, der plötzlich im Dunkeln auftauchte und direkt zu dem Opel spazierte. Wie sich herausstellte, ist der 20-Jährige der Fahrzeughalter gewesen.

Wenngleich dieser erklärte, er habe auf dem Beifahrersitz gesessen, wird nun gegen ihn wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt, so der Sprecher. Einerseits haben die Beamten bei ihm einen Atemalkoholwert von 0,88 Promille gemessen, andererseits fiel ein Drogenschnelltest positiv aus. Zudem fanden sie in der Jacke des in Ludwigsfelde wohnenden Verdächtigen drei Gramm Kokain. (szo/tc)

