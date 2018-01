Nässeschäden in neuer Stadtsporthalle Im Gang blättert im Sockelbereich Farbe von den Wänden. Wasser, das 2016 durch das noch nicht fertige Dach eindrang, sucht sich nun seinen Weg nach draußen.

In der 2016 eröffneten Stadtsporthalle zeigen sich an einigen Stellen im Gang und in den Umkleideräumen Nässeschäden. © Dietmar Thomas

Roßwein. Die Nutzer der erst im Spätsommer 2016 eingeweihten Stadtsporthalle staunen. Im Gang sowie in einigen der Umkleidekabinen haben sie entdeckt, dass die Wandfarbe Blasen schlägt, teilweise der Putz schon abfällt.

„Wir wissen das“, sagt Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) auf Anfrage des Döbelner Anzeigers. Nach seinen Worten sind Proben genommen worden. Gegebenenfalls müsse der Putz abgehackt und erneuert werden. Stellenweise könnte aber auch ein neuer Anstrich genügen. Wie viele Stellen betroffen sind, darauf ging der Bürgermeister nicht näher ein. Um großflächige Bereiche handele es sich aber nicht.

Um die Schadensbehebung kümmerte sich das Planungsbüro federführend. Das hatte damals nicht nur den neuen Sportkomplex neben der Oberschule entworfen, sondern auch, dessen Bau überwacht. Die Schäden führt der Bürgermeister auf das Eindringen von Wasser zurück. Diese Tatsache wurde im März 2016 auch im Stadtrat thematisiert. Schulleiter Thomas Winter berichtete von einem Besuch auf der Baustelle. Dabei hatte er entdeckt, dass es von der Decke der neuen Halle tropft und auf dem Boden eine riesige Pfütze gestanden hat.

Bauamtsleiterin Petra Steurer erklärte die Situation auf der Baustelle damals so: „Das Dach hat keine dichte Dachhaut, weil sie der Dachdecker im vergangenen Jahr nicht schließen konnte.“ Aufgrund der Witterung hätten die Handwerker ihre Arbeit seit Weihnachten nicht wieder aufnehmen können. „Der Dachdecker braucht über mehrere Tage hinweg schönes Wetter und mindestens sechs Grad plus“, schilderte die Amtsleiterin Mitte März 2016. Damals erklärte sie den Stadträten, dass die Feuchtigkeit einmal abgesaugt worden sei. Einer Wiederholung hatte die Bauleitung eine Absage erteilt. Sie sah darin vergeudete Arbeitskraft und Kosten, solange es weiter von der Decke tropft. Stattdessen wurde für eine stärkere Durchlüftung der Halle gesorgt.

Das hat augenscheinlich nicht gereicht. Bürgermeister Lindner spricht davon, dass sich die in der Bodenplatte verbliebene Restfeuchte jetzt offenbar ihren Weg nach draußen sucht und aufsteigt. Nicht überall könne sie nach außen dringen. Die Sanitärräume etwa sind gefliest, in der Halle selbst befindet sich Prallschutz an den Wänden. Dort sind den Nutzern auch noch keine Schäden aufgefallen.

Über Fehler in der Bauphase will der Roßweiner Rathauschef nicht spekulieren. „Statt der Trocknung, so wie sie passiert ist, hätten wir den Rohbau auch noch ein Jahr stehenlassen können.“ Lindner bezweifelt, dass diese Alternative eine Lösung gewesen wäre. Sowohl die Oberschüler als auch Vereinssportler fieberten der Eröffnung kurz nach Beginn des Schuljahres 2016/2017 entgegen. Zu diesem Zeitpunkt bezogen die Schüler das frisch renovierte Schulhaus an der Grafestraße, und auch Vereinssportler konnten es kaum erwarten, unter viel besseren Bedingungen als bisher trainieren und Wettkämpfe bestreiten zu können. Die Stadtsporthalle Roßwein ist als Ersatz für die hochwassergeschädigte Halle an der Stadtbadstraße entstanden. Einen Großteil der Kosten – rund 3,1 Millionen Euro – hat die Kommune aus dem Fluthilfefonds ersetzt bekommen. Für die Ausstattung mit Sportgeräten und anderem Inventar gab die Stadt 150 000 Euro aus. (mit DA/rt)

