Närrisches Treiben und Kinder auf dem Eis Rückblick aufs Wochenende in Weißwasser und Umgebung: Eishockeynachwuchs in Weißwasser, Faschingsauftakt in Rietschen und Kirchenjubiläum in Uhyst.

zurück Bild 1 von 5 weiter Mirko Lüdemann (Bildmitte) besucht am Sonnabendvormittag die Mädchen und Jungen der Laufgruppe während ihres Trainings in der Eisarena. Zuvor wird noch ein Erinnerungsfoto geschossen. Foto: © Rolf Ullmann Mirko Lüdemann (Bildmitte) besucht am Sonnabendvormittag die Mädchen und Jungen der Laufgruppe während ihres Trainings in der Eisarena. Zuvor wird noch ein Erinnerungsfoto geschossen. Foto:

Dass die Herren vom Männerballett vor Kraft strotzen, beweisen sie mit ihrem Tanz im Kulturhaus Fema.

Pfarrer Matthias Gnüchtel (links) und sein Amtsvorgänger Wolfgang Wust vor dem Altar der Kirche Uhyst.

Die erwachsenen Nachkommen der Puhdys haben das Rockerblut ihrer Väter geerbt. Am Sonnabend traten sie als Band Bell, Book & Candle vor vollem Haus im Sorbischen Kulturzentrum in Schleife auf.

Pechschwarz sind diese Cemani- Hühner und damit Anti-Albinos, die Marie und Lennox in Rengersdorf in den Händen halten.

Weißwasser. Früh übt sich, wer später einmal ein guter Eishockeyspieler werden will. Deshalb schnüren die drei bis sechsjährigen Mädchen und Jungen der gemeinsamen Laufgruppe der Lausitzer Füchse Weißwasser sowie des ELV Niesky mehrmals pro Woche die Schlittschuhstiefel. Zwischen 30 und 45 Kinder trainieren jeweils am Dienstag, Donnerstag und Sonnabend in der Eisarena Weißwasser. An diesem Sonnabend hatten sie nun einen ganz besonderen Gast. Mirko Lüdemann, eine Eishockeylegende der Kölner Haie, besuchte sie während ihrer einstündigen Trainingseinheit. Der heute 42-Jährige unternahm seine ersten Schritte auf dem Eis einst hier in Weißwasser. So konnte er am Sonnabendvormittag dem Nachwuchs den einen oder anderen Kniff für das Agieren auf den blanken Kufen vermitteln.

Rietschen. Nun ist sie angebrochen, die fünfte Jahreszeit, in der das närrische Volk vielerorts ausgelassen Karneval feiert. Noch vor dem 11.11. stürzte sich der Rietschener Karnevals Club am Freitag- sowie am Sonnabendabend im Saal der Fema Rietschen hinein in seine 62. Saison. Diesmal erlebte das Publikum ein wildes Treiben im heißen Sand am Sonnenstrand. Die drei Funkengarden, das Männerballett sowie alle anderen Mitwirkenden am rund einstündigen Programm strapazierten die Lachmuskeln der Gäste im voll besetzten Saal. Denn hinter dem gelungenen Auftritten stecken die Anstrengungen und die Schweißtropfen zahlloser Proben in den Monaten zuvor. Auch hinter den Kulissen heißt es Jahr für Jahr einen Berg an organisatorischer Vorarbeit zu bewältigen. Matthias Mönich, der Präsident des RKC, zeichnete deshalb zu Beginn der Auftaktveranstaltung am Freitagabend einige der langjährigen unermüdlichen Mitstreiter mit einem Orden sowie einem Präsent aus.

Uhyst/Spree. Ein Festgottesdienst vereinte am Sonntagvormittag die Kirchengemeinde des Sprengels Uhyst/Lohsa mit zahlreichen Gästen anlässlich der 300-Jahrfeier der Einweihung des Gotteshauses in Uhyst. Pfarrer Matthias Gnüchtel begrüßte dazu neben Wolfgang Wust, seinem Vorgänger im Amt, zahlreiche Angehörige von Pfarrern, die hier im Laufe der letzten Jahrzehnte tätig waren.

Rengersdorf. 22 Geflügelzüchter und 17 Kaninchenzüchter präsentierten mit 300 Tieren in der Ausstellungshalle des Kleintierzüchtervereins Kodersdorf ihre Zuchtergebnisse. Siegfried Frenzel bekam für seine „Thüringer“ Kaninchen den Kreisverbandsehrenpreis, ebenso wie Michael Schön für seine Hühner der Rasse „Schlesische Kröpfer, rot gemöncht“. Als bester Jungzüchter wurde Max Großmann für seine „Lohkaninchen-Schwarz“ geehrt. Wahre Hingucker waren neben den Preisträgern die pechschwarzen Hühner, also Anti-Albinos, der aus Indonesien stammenden Rasse „Cemani“ von Rene Hoffmann. Sie sind das Gegenteil der sonst schneeweißen rotäugigen Tieren. „Sie waren die Attraktion für die vielen Besucher, die unsere Ausstellung an beiden Tagen aufsuchten“, sagt Vereinsvorsitzender Lutz Golibrzuch.

zur Startseite