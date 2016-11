Närrisches Treiben im neuen Saal Die Haßlauer Karnevalisten weihen den Anbau in Ossig ein. Nicht alle haben an die rechtzeitige Fertigstellung geglaubt.

Oliver Rühle, Präsident des Karnevals Club Haßlau, atmet auf: Der neue Festsaal des Sonnenhofs in Ossig ist rechtzeitig fertig geworden. Das feiert er nicht nur mit Ina (links) und Jeanette am Sonnabend gebührend und ausgelassen.

Der Multifunktionsraum dient als Umkleide. Marcel Ehrlich hilft dort Florian Lange beim Hutaufsetzen.

Chef Markus Weinert ist trotz des straffen Zeitplans stets optimistisch geblieben.

Aus Neugier auf den neuen Saal sind Cathrin, Torsten und Ines mit dem Oldtimer aus Mügeln angereist.

Oliver Rühle ist die Erleichterung anzusehen. Er strahlt bis über beide Ohren. Es ist tatsächlich wahr geworden: Der Präsident des Karnevals Club Haßlau (KCH) kann mit seinem Gefolge und Gästen im neuen Festsaal im Landhotel Sonnenhof in Ossig in die nunmehr 45. Saison starten. „Vor drei Wochen hätte ich ehrlich gesagt noch nicht daran geglaubt. Am 29. September war gerade einmal die Bodenplatte gegossen. Am 15. Oktober fehlte immer noch das Dach“, sagt er. Doch zu diesem Zeitpunkt musste die Entscheidung fallen: An welchem Ort wird nun gefeiert? Schließlich musste die Werbung gedruckt werden. „Weini hat mir versichert: Olli, wir werden fertig. Und wenn wir erstmal auf dem Betonfußboden tanzen, der Rest passt. Bisher hat er immer Wort gehalten. Da haben wir uns darauf verlassen“, sagt Oliver Rühle.

Mit Weini meint er Markus Weinert. Er ist der Geschäftsführer des Sonnenhofs. „Ich bin ein Optimist und war mir immer sicher, dass es klappt“, sagt der 37-Jährige. Der Termin stand fest, noch bevor überhaupt die Baugenehmigung da war. „Die Verträge mit allen Firmen aus der Region waren gemacht. Es war klar, sobald die Genehmigung da ist, wird losgelegt“, sagt Weinert. Der Zeitplan war mit acht Wochen denkbar knapp festgelegt. „Aber wir haben zum Teil bis in die Nacht rein und auch am Wochenende gearbeitet. Am Donnerstag sind wir fertig geworden, heute Früh haben wir noch die letzten Handgriffe gemacht“, hat er am Sonnabend erzählt.

Oliver Rühle ist begeistert. „Welcher Karnevalsverein kann schon von sich behaupten, einen komplett neuen Saal zur Verfügung zu haben? Die Bedingungen sind perfekt: Akustikdecke, Beleuchtung, Musikanlage und einen Holzfußboden zum Tanzen“, meint er.

Die Truppe des KCH ist nicht die einzige gewesen, die Reservierungen vorgenommen hat, als noch gerade einmal der erste Spatenstich getan war. „Bis Jahresende sind wir fast ausgebucht. Auch für 2018 haben wir schon die ersten Termine entgegengenommen. Es stehen allein schon 40 Hochzeitsgesellschaften im Kalender“, sagt Geschäftsführer Markus Weinert. Sogar ein KCH-Mitglied habe schon reserviert. Nächstes Jahr wird im Saal, der am Wochenende mit dem närrischen Treiben eingeweiht wurde, geheiratet.

Weil Oliver Rühle doch etwas skeptisch war, hat der Verein in diesem Jahr auf den Kartenvorverkauf verzichtet. Stattdessen habe er Reservierungen entgegengenommen. Deshalb steht schon vor Veranstaltungsbeginn fest: Die Party ist ausverkauft. 220 Sitzplätze sind besetzt. „Dazu kommen noch die Eltern und wir Karnevalisten“, sagt der 47-Jährige.

Stehen weder Tisch noch Stuhl in dem 290 Quadratmeter großen Raum, hätten locker bis zu 500 Leute Platz. „Mit Reihenbestuhlung etwa 330“, sagt Markus Weinert. Die Narren brauchen Platz zum Tanzen. Die erste Showeinlage war der traditionelle Einmarsch aller Karnevalisten samt Gardetanz. Gleich zu Beginn wurde Markus Weinert von zwei jungen Damen in den Saal geleitet. „Weini, ich hab es angekündigt, nun mache ich es: Ich ziehe offiziell meine Kappe vor Dir und Deiner Leistung. Danke“, sagt KCH-Chef Oliver Rühle und verbeugt sich tief.

Genauso wie der Saal schnapp ab fertig wurde, haben die Mitglieder des KCH ihr Motto erst auf den letzten Drücker gereimt. Fest stand es am Sonnabend um 14.01 Uhr: „Wind und Wellen alloahe, der KCH auf hoher See.“ Mit 92 Mitgliedern ist der Haßlauer der drittgrößte Karnevalsverein im Altkreis, sagt der Präsident. Mehr Mitglieder hätten nur Leisnig und Waldheim. Denn der Zulauf sei enorm. „Wir müssen eine neue Kindergruppe aufmachen, weil die Nachfrage so groß ist“, so Rühle. Ihn freut’s.

Dass sie auch künftig nach Ossig einladen werden, steht fest: „Und zwar nicht nur zum Karneval, sondern auch zum Sommernachtsball“, so Rühle. Einen besseren Ort zum Feiern könne er sich nicht mehr vorstellen. „Alles ist einfach perfekt.“

