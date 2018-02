Närrisches Treiben hat Hochsaison

Prinz Gandi, der 1., und Prinzessin Vivien, die 1., halten am Sonnabendabend als neues Prinzenpaar des Karnevalsvereins Daubitz im Saal des Gasthofes „Zur Krone“ Einzug. Hinter Prinz Gandi verbirgt sich René Wenzel, der in Werda zu Hause ist. Vivien die 1. trägt den Namen Vivien Hillmann und wohnt in Rietschen. Sie stammt aus Quolsdorf, das sich zur Prinzessinnenhochburg entwickelt hat. Immerhin stammten mehrere Prinzessinnen der letzten Jahre von hier. Die Namen der beiden Hoheiten blieben bis zuletzt ein streng gehütetes Geheimnis. Das neue Prinzenpaar löst die bisherigen Regenten Toralf, der 1. (Toralf Friedrich aus Trebus), und ihre Lieblichkeit Corinna, die 1. (Corinna Anders aus Teicha), ab. Das närrische Volk feiert im voll besetzten Saal des Gasthofes bis in die Morgenstunden hinein. Bereits an diesem Sonnabend werden die Stimmungswogen hier erneut hochschlagen. Denn die Daubitzer Karnevalisten laden die jüngsten Närrinnen und Narren ab 9 Uhr zum Kinderfasching ein. Die Rosenmontagsfete beendet das närrische Treiben am 12. Februar im Gasthof „Zur Krone“.

Die Teenie-Funken begeistern das Publikum während des Hofballes des Daubitzer Karnevalsvereins mit mehreren orientalischen Tänzen. Ihrem Beispiel folgen die Funken sowie das Männerballett. Dessen Darbietung gefällt dem Publikum derart, dass es stürmisch eine Zugabe fordert. Die Männer kommen dieser Forderung dann wenig später auch nach.

Die Funken des Karnevalclubs Groß Düben eröffnen am Sonnabendabend mit ihrem Gardetanz den bunten Reigen im Programm des Jubiläumsjahres im Saal des Gasthofes Köppen. Als neue gekrönte Häupter haben Prinz Thomas, der 1., und Prinzessin Daniela bereits am Freitagabend im ausverkauften Saal des Gasthofes die Regentschaft angetreten. An beiden Abenden erlebt das Publikum einen stimmungsvollen Rückblick auf die letzten zehn Jahre Karneval in Groß Düben.

Bei dem Lied „Annemarie“ bebte am vergangenen Sonnabend der Saal im Lindenhof in Krauschwitz. Alles tanzte. Der Pecherner Carnevalsclub feierte die Männerfastnacht in seiner 63. Saison mit Prinz Rainer und Prinzessin Ramona. Die Showtänze der Funkengarde machten sie zu Publikumslieblingen.

Nur Gewinner gab es am Sonnabend beim Familiensportfest in der Sporthalle der Bruno Bürgel Oberschule in Weißwasser. Zwölf Familien kämpften bei Sport und Spiel um eine gute Platzierung. 15 Geschicklichkeitsbahnen mussten durchlaufen werden, beim Flohballwettkampf ging es um viele Tore.