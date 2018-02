Närrische Zeiten

Die Lust am Verkleiden und am Feiern wird in den Faschingshochburgen ausgelebt. In Wittichenau ist der Maskenball in der Mehrzweckhalle nicht nur ein Klassiker, sondern jedes Jahr aufs Neue ein Fest der Sinne und Schaulaufen in einem, wie die Porträts hier unschwer erkennen lassen. In Bernsdorf (großes Bild) zog am gestrigen Sonntag hingegen schon der Faschingsumzug durch die Stadt. Da wird dann auch mal die Bundesstraße gesperrt. Und die Bernsdorfer lassen sich das Spektakel nicht entgehen – Publikum am Straßenrand ist den Umzugsteilnehmern gewiss.

