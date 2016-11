Närrische Party mit 500 Gästen Der Demitzer Karnevalsclub feierte 60 Jahre Fasching. Ein Abend, der stolz machte und überraschte.

zurück Bild 1 von 2 weiter Viele Narren auf der Bühne im Demitzer Sport-und Freizeitzentrum vereint und vorne dran ihr Präsident Volkmar Sowinsky. Seit 1978 hat er dieses Amt inne. © Verein Viele Narren auf der Bühne im Demitzer Sport-und Freizeitzentrum vereint und vorne dran ihr Präsident Volkmar Sowinsky. Seit 1978 hat er dieses Amt inne.

Am Sonnabend schauten die Narren auf besondere Sketche zurück.

Super war’s! „Es herrschte Bombenstimmung“, sagt Volkmar Sowinsky begeistert am Montag danach. Der Präsident des Demitzer Karnevalsclubs und seine Narren hatten am Sonnabend zur großen Geburtstagsparty anlässlich 60 Jahre Karneval am Schwarzwasser geladen – und 500 Gäste kamen ins Sport- und Freizeitzentrum. „Wir waren total ausgebucht“, sagt Sowinsky. Er ist stolz darauf, dass so viele Vertreter aus Politik, Gewerbetreibende, Sponsoren, befreundete Narren aus Hannover, ehemalige Vereinsmitglieder und treue Stammgäste mitfeierten. Vor allem sie wissen, dass mit den Demitzer Narren immer gut lachen ist. Das Extra-Programm zur Fete orientierte sich natürlich am diesjährigen Motto „60 Jahre KCD, was für ein Glück, im Wunschbriefkasten schauen wir zurück“. In den zehn Faschingsveranstaltungen wird der beliebte Wunschbriefkasten aus dem DDR-Fernsehen wieder geöffnet und das Best-Off der letzten 60 Jahre noch einmal auf die Bühne im Landgasthof Buckan geholt. Einen ersten Eindruck gab es am Sonnabend mit Erinnerungen, Schenkelklopfern und Szenenapplaus. Und einen ganz besonderen Überraschungsknüller, von dem vorab niemand wusste. „Vier ehemalige Funken zeigten uns ihren Meisterschaftstanz aus dem Jahre 1989 in Originalkostümen. Die Damen – heute alle um die 50 – haben ihn nochmals einstudiert und für tobenden Beifall gesorgt.

Demitzer Narren sind daran gewöhnt, dass die Veranstaltungen im Landgasthof Buckan jährlich ein Renner sind. Es sei die Mischung aus tollem Programm und gemütlicher Stimmung, die gut ankomme beim Publikum, sagt Volkmar Sowinsky. Für fünf Veranstaltungen sind die Karten ausverkauft. Stammgäste bestellen Tickets schon eine Saison im Voraus. Sputen sollte sich, wer mitlachen will. (cm)

zur Startseite