Närrische Panne Beim Empfang der Narren aus ganz Sachsen am Freitag war keiner aus Geising dabei.

Das Treffen von Sachsens Narren fand ohne die Geisinger statt. © Archivfoto: Daniel Förster

Geising. Als Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag Narren aus ganz Sachsen empfing, war kein Geisinger dabei. Der Grund dafür sei, dass es die Geisinger versäumt hatten, sich anzumelden, erklärt der Präsident des Verbandes Sächsischer Carneval (VSC), Jörg Weiser. „Eine Einladung an einzelne Vereine wird seitens des VSC nicht ausgesprochen“. Damit widerspricht er der Darstellung des Geisinger Faschingspräsidenten. Dieser erklärte, dass man keine Einladung bekommen habe.

Die Treffen von Sachsens Narren mit dem jeweiligen Ministerpräsidenten gibt es seit mehr als zehn Jahren. „Damit erfahren die Karnevalisten eine Würdigung für ihr Ehrenamt, die umfangreiche Jugendarbeit sowie das heimatkundliche und soziale Engagement“, sagt Weiser. An diesem Empfang können aber maximal 120 Personen teilnehmen. Der Verband informiert die Mitgliedsvereine im Netz, in der Verbandspresse und über die Regionalvertreter. Jeder Verein hat daraufhin die Möglichkeit, sich innerhalb einer Frist dafür anzumelden. So war es auch in diesem Jahr.

In Geising gab es im letzten Jahr einen Führungswechsel. Dieser wurde dem Verband aber nicht angezeigt. Offenbar ist das der Grund, weshalb die Informationen scheinbar auf der Strecke geblieben sind, mutmaßt Weiser. Inzwischen habe er Kontakt zum Geisinger Ski- und Eisfasching aufgenommen und damit Informationslücken geschlossen. (SZ/mb)

