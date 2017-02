Närrische Fahrt durch Daubitz Der Karnevalsverein feiert seinen 40. Geburtstag mit einem bunten Umzug durch den Ort, neuen Prinzenpaar und Gästen. Auch die Bewohner schauten nicht nur zu.

Auch in Daubitz kann man mit der Achterbahn fahren, das beweisen diese Jugendlichen mit ihrem originellen Schaubild während des Festumzuges durch Daubitz. © Rolf Ullmann

Am Sonnabendmittag hat das närrische Volk auf dem voll besetzten Markt in Daubitz den Karnevalsverein aus dem Ort zu seinem 40. Geburtstag begrüßt. Zum Auftakt führte der Präsident des Elferrates das neue Prinzenpaar Toralf und Corinna in ihr Amt ein. Mehrere Karnevalsvereine aus den umliegenden Orten überbrachten Grüße und Geschenke zum Jubiläum und nahmen anschließend durch den fast zweistündigen Umzug durch den Ort teil. Zahlreiche Bewohner hatten Tische vor ihren Grundstücken aufgestellt und beköstigten Gäste und Teilnehmer am Festumzug mit Glühwein und Fettschnitten sowie Kuchen. Ein besonderer Dank der Organisatoren gilt der Polizei, die mit fünf Einsatzfahrzeugen unter Leitung von Christian Jentho für die Ordnung und Sicherheit während des Umzuges und danach sorgten.

Am Festumzug nahmen 28 Wagen und Hunderte Karnevalisten aus Daubitz, Rietschen, Pechern, Bad Muskau, Weißwasser, Döbern, Sagar und Rengersdorf teil. Zu ihrem Themen gehörten der Wolf, das geschlossene Kino in Rietschen und Szenen aus ihrem historischen und aktuellen Programm. (SZ)

