Närrisch im Konfettiwirbel 70 Gruppen haben sich für den Faschingsumzug angemeldet. Ein Konfettiverbot wie in einigen westdeutschen Städten gibt es nicht. Aber Einschränkungen.

Weiß wird die Umzugsstrecke durch Radeburg auch am 11. Februar wieder aussehen. Wenn nicht vom Schnee, dann so wie im Vorjahr vom Konfetti. © SZ/Sven Görner

Radeburg. Seit dem Rockfasching am vergangenen Sonnabend hat das närrische Treiben in Radeburg wieder Fahrt aufgenommen. Mit den kommenden Veranstaltungen im „Hirsch“ und den beiden großen Zeltpartys auf dem überdachten Marktplatz strebt die 61. Saison des Radeburger Carnevals Clubs nun traditionell ihrem Höhepunkt entgegen – dem großen Straßenumzug durch die Zille-Stadt. Dieser findet wieder am Sonntag vor dem Faschingsdienstag statt, in diesem Jahr also am 11. Februar.

Wer sich als Umzugsgruppe in das närrische Treiben einreihen will, ist daher vermutlich nicht nur schon fleißig am Basteln, Bauen und Nähen, sondern muss sich vor allem auch angemeldet haben. Denn die dafür vom RCC gesetzte Frist ist abgelaufen.

Die SZ fragt daher bei Holger Umlauft, dem Umzugsverantwortlichen des Vereins, nach, wie viele Gruppen diesmal mitmachen wollen. „Mit 70 Anmeldungen ist die Teilnehmerzahl konstant“, sagt das Elferratsmitglied. Den einen oder anderen Wechsel bei den Teilnehmern gibt es indes schon. „Das ist normal.“ Mit den Gruppen von Conny Ottlinger und Michael Mösch sind auch die Erst- und Zweitplatzierten der Vorjahreswertung der Umzugsjury wieder mit am Start. Und auch die Drittplatzierten, die langjährige Gruppe um Uwe Lösche, der im Vorjahr allerdings schon nicht mehr selbst mit dabei war, wollen die Zuschauer wieder begeistern. Diesmal allerdings im Verbund mit der Gruppe um Katrin Hausmann, die auch als Anmelderin fungiert. „Da einige Gruppenmitglieder diesmal aus verschiedenen Gründen nicht mitmachen können, haben wir beraten und entschieden, unsere Kräfte zu bündeln“, sagt die Freitelsdorferin. Zumindest für dieses Jahr. „Danach werden wir weiter sehen.“

Nachdem das Motto der Vorjahressaison „Jetzt ist der Teufel los“ erwartungsgemäß viele der gehörnten Wesen auf die Straße gebracht hatte, lässt das diesjährige Motto „Heiße Nächte in Rabu“ nun vermutlich wieder mehr Spielraum für närrische Fantasien.

In närrischen Kreisen sorgte jetzt eine Meldung für Kopfschütteln, dass in einigen westdeutschen Städten, so in Stuttgart, Oberkirch bei Offenburg und Göppigen, der Einsatz von Konfetti in Umzügen eingeschränkt oder ganz untersagt wird. Von Holger Umlauft gibt es dazu eine klare Aussage: „Konfetti, ob nun mit der Hand verteilt oder mit der Kanone verschossen, ist Teil des Brauchtums.“ Kistenweise Schredderabfälle auf die Straße zu schmeißen, ist allerdings ausdrücklich verboten. „Als das vor ein paar Jahren mal ausuferte, haben wir Gruppen im Wiederholungsfall ein Ordnungsgeld angedroht.“Das hat offensichtlich geholfen.

Damit die Stadt nach dem großen Feierwochenende wieder sauber wird, ordert der Radeburger Karnevalsverein jedes Jahr zwei Kehrmaschinen. „Ein Problem ist dabei allerdings, dass einige Autofahrer die Halteverbote missachten und die Maschinen so nicht überall den Schmutz aufkehren können.“ Der RCC lässt sich die Reinigungsaktion Jahr für Jahr zwischen 3 000 und 5 000 Euro kosten. „Die Höhe der Summe ist vom Wetter abhängig.“

zur Startseite