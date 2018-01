Nähmaschinen gesucht Neben Kleidung bittet die Tschernobyl-Initiative auch um diese außergewöhnliche Spende.

Auch eine Nähmaschine wird gesucht. © dpa

Ottendorf-Okrilla. Die Ottendorfer Tschernobyl-Initiative nimmt am Mittwoch, den 7. Februar, von 16 bis 18 Uhr wieder Kleiderspenden in ihrem Lager (Königsbrücker Straße 40) entgegen. Benötigt werden vor allem Kindersachen für alle Altersklassen, gut erhaltene Schuhe in sämtlichen Größen sowie Kinderwagen, Babyschalen, Bettwäsche und Spielzeug. Zudem bitten die Mitglieder für den nahenden Frühlingstransport um elektrische – und vor allem funktionstüchtige – Nähmaschinen. Hintergrund: In dem Gymnasium in Buda-Koschelewo soll in diesem Jahr ein Nähkabinett eingerichtet werden.

Außerdem ist der Ottendorfer Verein bereits jetzt auf der Suche nach Gasteltern für die diesjährige Kinderaktion im Juni. Drei Wochen lang leben die kleinen Besucher aus Weißrussland dann bei den Gasteltern, werden unter der Woche aber von den Vereinsmitgliedern betreut. (ste)

www.tschernobylinitiative-ottendorf.de

