Nächtliches Abbruch-Spektakel Am vergangenen Wochenende wurde mit schwerer Technik die Bahnbrücke an der Großenhainer Parkstraße abgetragen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Das ist der Moment, auf den die Bauleute und die Zuschauer gewartet haben. Der Autodrehkran hebt das erste von zwei Brückenteilen an, um es zur Seite zu legen. Dort sollen die Stahlkonstruktionen in den nächsten Tagen auseinandergeschweißt und abtransportiert werden. © Anne Hübschmann Das ist der Moment, auf den die Bauleute und die Zuschauer gewartet haben. Der Autodrehkran hebt das erste von zwei Brückenteilen an, um es zur Seite zu legen. Dort sollen die Stahlkonstruktionen in den nächsten Tagen auseinandergeschweißt und abtransportiert werden.

Ein Bagger legt Holzplatten auf die Schienen, damit die Gleise beim Abriss geschützt sind.

Bauleiter Michel Petersohn gibt seinen Leuten Anweisungen. Konzentration ist gefragt.

Hinterm Bauzaun verfolgen der Dresdner Torsten Luge und sein Sohn Julian das Geschehen auf der Baustelle.

Kurz nach Mitternacht ist es soweit: Ein Autodrehkran mit einem gewaltigen Ausleger hebt behutsam den ersten der beiden Brückenüberbauten vom Widerlager. Das 25 Meter lange Teil wiegt mehr als 60 Tonnen, und beim Demontieren ist äußerste Präzision gefragt. Nur einen Meter von der Unterkante entfernt, verläuft die Strom-Oberleitung der Cottbuser Bahnstrecke. Und auch die Gleisbauten dürfen nicht beschädigt werden, denn am Montagmorgen sollen hier wieder die Züge rollen. Der Schienenstrang wurde deshalb, falls doch etwas herunterfällt, vorsorglich mit Holzbohlen und -platten abgedeckt.

Die Eisenbahn-Kreuzung nahe der Parkstraße soll den Großenhainern erhalten bleiben. Allerdings mit einer neuen Überführung, die den Anforderungen an eine Hochgeschwindigkeitsstrecke entspricht. Deshalb muss die alte Brücke, deren Basis im vorvorigen Jahrhundert errichtet wurde, nun weichen. „Die Teile sind schwerer als erwartet“, erklärt Bauleiter Michel Petersohn. „Deshalb müssen wir einen größeren Kran einsetzen.“ Das Fahrzeug von der Kranlogistik Sachsen kann 400 Tonnen heben, und die Tragkraft wird auch gebraucht, als der zweite Überbau von der Auflagebank gehoben wird.

Das Riesen-Teil hängt zunächst fest, so dass der Kranfahrer mehr Power geben muss. Dann ein Knall, und die Last beginnt, bedenklich zu schwanken. Aber der stählerne Trogüberbau ist schnell stabilisiert und kann problemlos auf der Ostseite der Bahnstrecke abgelegt werden. Hier soll er in den nächsten Tagen zerlegt und zur Verwertung abtransportiert werden.

Jede Minute zählt

Am Freitagabend 22 Uhr haben die Bauleute von der Firma Bickhardt Bau Thüringen an der Parkstraße mit den Vorbereitungen für den Abriss begonnen. „Das Zeitfenster ist ziemlich eng, deshalb freuen wir uns über jede Minute, die wir herausholen können“, sagt Michel Petersohn. In zwei Schichten zu jeweils 20 Mann (Baggerfahrer, Kranfahrer und Schweißer) rücken sie der alten Eisenbahnbrücke zu Leibe. Mit von der Partie: die Großenhainer Abrissfirma Bothur. „Eine schlagkräftige Truppe“, sagt Petersohn anerkennend. Sie wird später die Brücken-Widerlager aus Bruchstein, die noch aus dem vorvorigen Jahrhundert stammen, abreißen und die Trümmer entsorgen. Der 34-jährige Bauleiter wirkt kein bisschen nervös. Großenhain ist bereits seine dritte bedeutende Bahn-Baustelle. Zuletzt hat er am Ausbau der Strecke Weimar-Jena mitgewirkt.

Inzwischen hat ein leichter Nieselregen eingesetzt, der aber glücklicherweise nicht anhält. „Von den Jungs wird schon eine Menge abverlangt“, sagt Petersohn, „Die Motivation kannst du nur mit gutem Essen aufrechterhalten.“

Mittlerweile stapfen an der von Scheinwerfern hell erleuchteten Baustelle auch etliche Zaungäste durch den Schlamm. „Das ist ja gewissermaßen ein historisches Ereignis“, findet Rüdiger Gelbhaar. Der technisch interessierte Großraschützer will sich ansehen, wie genau die alte Brücke aufgebaut ist. „Hier war nach dem Krieg nur ein Gleis drauf“, sagt er. „Das zweite hatten die Russen mitgenommen.“ Erst in den 1960/70er Jahren wurde die Strecke Berlin-Dresden wieder zweigleisig ausgebaut und später elektrifiziert.

Hinter dem Bauzaun verfolgen Torsten Luge und Söhnchen Julian (10) das Geschehen auf der Baustelle. Luge ist Vermesser von Bickhardt Bau und will seinem Sprössling zeigen, was auf Papas Arbeitsstellen so alles abgeht. Dazu sind sie zu nachtschlafender Zeit extra aus Dresden angereist. Julian will zwar eigentlich Polizist werden, aber wer weiß, vielleicht bringt ihn das Brücken-Erlebnis in Großenhain ja noch auf andere Gedanken.

Kurz nach halb drei liegt auch der zweite Überbau neben den Gleisen. Wirkliche Komplikationen gab es beim Abriss nicht. Es ging sogar etwas schneller als ursprünglich veranschlagt. In den nächsten Monaten werden Michel Petersohn und die Männer von Bickhardt Bau die vorbereitenden Arbeiten für die neue Eisenbahnbrücke angehen. Die Baugruben ausheben, die Bohrpfahlgründungen herstellen und vieles andere mehr. Bis Ende August sollen dann die neuen Brückenüberbauten aufgelegt sein.

