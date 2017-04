Nächtlicher Stromausfall in Zittau In Zittau ist in der Nacht zu Montag bei etwa 3 300 Kunden der Strom ausgefallen. Die Stadtwerke hatten die Ursache kurz danach gefunden.

Symbolfoto © Rolf Ullmann

Zittau. Viele Zittauer haben es gar nicht mitbekommen: In der Nacht vom Sonntag zum Montag ist um 1.11 Uhr die Stromversorgung in weiten Teilen der Stadt ausgefallen. Von den Spannungsschwankungen und der großflächigen Versorgungsunterbrechung waren 18 Trafostationen mit in etwa 3 300 Netzkunden betroffen, erklärte Netzingenieur Markus Jeschke von den Zittauer Stadtwerken gegenüber der SZ.

Die Ursache der Unterbrechung sei ein Kurzschluss zwischen zwei Phasen eines Erdkabels zwischen dem Umspannwerk Zittau Nord und der Umspannstation Zittau Leipziger Straße gewesen. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke konnte innerhalb von 45 Minuten den gestörten Kabelabschnitt ausfindig machen, reparieren und die Wiederversorgung der betroffenen Kunden herstellen. „Wir bitten unsere Kunden um Verständnis“, so der Vertreter der Stadtwerke.

Als Netzbetreiber sind die Stadtwerke für Betrieb und Instandhaltung im Netzgebiet und gegebenenfalls für die Verbindungen zu anderen Stromnetzen zuständig. (mh)

