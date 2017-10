Nächtlicher Schulbesuch Der Angeklagte bricht in ein Radebeuler Gymnasium ein. Er stiehlt kaum etwas, doch der Sachschaden ist enorm.

Spuren eines Einbruchs: Die Fensterscheibe ist eingeworfen. © Repro: J. Müller

Zehn Jahre lang hat der 29-Jährige die Schule besucht, den Realschulabschluss geschafft. Doch offenbar reichte ihm das nicht. Oder wollte auch er mal ein Gymnasium von innen sehen? Jedenfalls besuchte er das Luisenstift-Gymnasium in Radebeul. Allerdings nur kurz und zu nachtschlafender Zeit. Es ist an einem Junimorgen des vergangenen Jahres so gegen 3.30 Uhr , als der Dresdner nach einer Party im „Weißen Haus“ in Radebeul am Gymnasium vorbeikommt. Angeblich war es ein spontaner Entschluss, dort einzubrechen. So richtig will er sich nicht mehr daran erinnern können, er sei betrunken gewesen, sagt er dem Richter. Allzu viel Alkohol kann er aber nicht intus gehabt haben. Denn er geht planmäßig und zielgerichtet vor. Zerschlägt das Vorhängeschloss des Hausmeister-Schuppens, holt dort eine Leiter heraus. Die legt er an ein Fenster an, reißt einen Pflasterstein aus dem Boden und zerschlägt damit die Scheibe. Mit einem Feuerlöscher schlägt er wahllos Klassenzimmertüren ein, das Zimmer der Direktorin öffnet er mit einem kräftigen Fußtritt. Er durchwühlt Schieber und Schränke, findet aber offensichtlich nicht, was er sucht. Nämlich Geld. Ein Laptop stellt er sich wohl bereit, vergisst es dann aber mitzunehmen. Auch andere Technik bleibt stehen.

Unklar ist, warum er eine leere Mülltonne durch das Fenster bugsierte und im Flur abstellte. Wollte er etwa ein Feuer legen, um Spuren zu verwischen? Ganz fremd ist ihm so was jedenfalls nicht, schließlich hat er auch schon mal ein Polizeirevier angezündet. Das ist allerdings schon 13 Jahre her. Auch deshalb will er sich nicht mehr erinnern können, warum er das damals tat. „Irgendeinen Grund wird es schon gegeben haben“, sagt er dem Richter. Dass er der linksautonomen Szene angehöre, bestreitet er jedoch vehement.

Einen Grund gab es wohl auch, dass er ständig Schusswaffen mit sich führt, deswegen mehrfach verurteilt wurde. Insgesamt vier Jahre seines Lebens hat er schon im Gefängnis verbracht, unter anderem wegen Körperverletzung und wegen Diebstahls. Einmal wurde er auch erwischt, als er einen Joint im Rucksack hatte.

Gefängnis droht ihm nun wieder, glaubt er jedenfalls. Denn erst kürzlich wurde er zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Droht jetzt der Widerruf? Nein, belehrt ihn der Richter, denn die jetzt angeklagte Tat lag vor der Verurteilung. Jetzt lockert sich auch die Zunge des Angeklagten, der sich anfangs gar nicht daran erinnern wollte, in die Schule eingebrochen zu sein. „Ich hatte damals einen Job, hatte das gar nicht nötig“, sagt er. Dumm nur, dass DNA-Spuren sowohl an der Leiter als auch an Türrahmen gefunden wurden.

Letztlich gibt er die Tat zu. Und vermeidet dadurch, dass ein Gutachter aus Bayern geladen werden muss, der das DNA-Gutachten ausführlich erläutert. Auch diese Kosten hätte er nämlich bei einer Verurteilung tragen müssen. Die Staatsanwältin lastet ihm nicht nur den hohen Sachschaden an, sondern auch die Tatsache, dass der Schulbetrieb massiv gestört wurde. Sie fordert wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung einer Haftstrafe von elf Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollte.

So urteilt auch das Gericht. Die Bewährungszeit wird auf drei Jahre festgelegt. Außerdem wird der Mann einem Bewährungshelfer unterstellt. Dieser muss auch kontrollieren, ob er innerhalb eines Jahres die 150 gemeinnützigen Arbeitsstunden leistet, die er als Bewährungsauflage bekam. Macht er die nicht, kann allein schon das ein Grund sein, die Bewährung zu widerrufen. Dann wandert der Angeklagte doch ins Gefängnis. Das passiert auch, wenn er eine weitere Auflage nicht erfüllt. Er muss sich nämlich mit der Stadtverwaltung Radebeul selbst in Verbindung setzten und eine Schadensregulierung vereinbaren. Das Gericht legte fest, dass er mindestens 50 Euro im Monat zahlen muss. Mehr sei kaum möglich, weil der Angeklagte wenig verdiene und zudem 5 000 Euro Schulden bei seiner Krankenkasse habe, begründet der Richter.

