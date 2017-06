Aus dem Gerichtssaal Nächtlicher Besuch auf der Baustelle Ein Meißner soll in eine Gaststätte eingebrochen sein. Er hat sich eine schöne Geschichte ausgedacht. Sie wird widerlegt.

Durch das Aufbrechen der hinteren Eingangstür gelangten der oder die Täter in die Gaststätte. © Polizei

Er wollte bloß mal gucken, was die da machen. Deshalb sei er an jenem Juninachmittag auf dem Gelände einer Gaststätte in Meißen herumgestreift. Bauarbeiter hätten dort Müll in den Container geladen. Er habe sich die Sachen im Container angesehen, sei auch durch die offene Gaststätte gestreift. „Ich habe nichts gemacht“, so der 35-jährige Meißner. Und dennoch sitzt er auf der Anklagebank. Versuchten Diebstahl wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Er soll Lautsprecherboxen, eine Stehlampe, einen Stuhl versucht haben zu stehlen. Allerdings nicht am Nachmittag, sondern nachts um halb zwei.

Dass der Angeklagte am Nachmittag an der Gaststätte war, mag sogar stimmen. Offensichtlich deshalb, um die Lage zu sondieren, zu sehen, was dort zu holen ist. In der Nacht schlug er dann zu. Brach eine Nebeneingangstür auf und klaute die genannten Gegenstände. Er hinterließ Fußspuren. Das Profil, das im Staub gefunden und gesichert wurde, ist mit Schuhen identisch, die er besitzt. An der Stehlampe finden sich seine Fingerabdrücke. Aus der Lage lässt sich schließen, dass er die 1,80 Meter hohe Lampe von oben angefasst hat. Das ist technisch gar nicht möglich. Es sei denn, er hat sie umgekippt und aus dem Fenster gegeben.

Doch er will es nicht gewesen sein. Zwar gibt er zu, nachts nochmals auf dem Gelände gewesen zu sein. Dabei habe er wertlose Zierleisten aus dem Müllcontainer mitgenommen. Die anderen Gegenstände hätten neben dem Container gestanden. „Ich habe mir die Stehlampe angesehen, auch angefasst, aber sie dann stehenlassen, weil sie mich nicht interessiert“, sagt er.

Doch das alles kann nicht sein, sagt der Eigentümer der Immobilie. Der befand sich bis etwa 23 Uhr in dem Haus, weil dort eine Tanzveranstaltung stattfand. „Es standen definitiv keine Gegenstände neben dem Container, das wäre mir aufgefallen. Die Gegenstände, die gestohlen werden sollten, befanden sich definitiv im Haus. Sie alle waren nicht zur Entsorgung gedacht“, so der 47-Jährige. Auch ein Werkzeugkoffer, der sich neben dem Container befand, war um diese Zeit nicht da. „Das wäre mir aufgefallen. Ich hätte sofort die Pächterin informiert und sie aufgefordert, ihn wegzuräumen“, so der Zeuge. Mit dem Werkzeug wurde offenbar die Tür der Gaststätte aufgebrochen. Wahrscheinlich wurden der oder die Täter überrascht. Denn Hotelgäste wurden durch den Lärm aufgeschreckt, riefen die Polizei. Die Gegenstände, die sich die Täter schon herausgestellt hatten, ließen sie zurück, auch den Werkzeugkoffer.

An der Tür, die nur notdürftig repariert wurde, entstand ein Schaden von 862 Euro. Eine neue Tür hätte rund 3 500 Euro gekostet.

Der Angeklagte hinterließ noch weitere Spuren wie Fingerabdrücke und DNA-Spuren an Tür und Drehstuhl. Diese konnten aber nicht ausgewertet werden. Die Fingerabdrücke des Meißners waren übrigens gespeichert, weil sie ihm wegen einer Drogensache vor zwei Jahren in Tuttlingen abgenommen wurden.

Zwar klingt die Geschichte, die sich der Angeklagte ausgedacht hat, durchaus plausibel, mehrere Zeugen aber widerlegen sie. So war einer der Männer, den er als Entlastungszeugen angab, an jenem Tag gar nicht in Meißen, sondern auf Montage am Bodensee. Der Verteidiger sieht dennoch keinen schlüssigen Tatnachweis, fordert Freispruch. Doch nach Überzeugung des Gerichtes hat der Meißner die Taten begangen. Ein Handabdruck an der Lampe, Fußspuren, die mit bei einer Hausdurchsuchung gefundenen Schuhen übereinstimmen, sprechen dafür. „Wir wissen nicht, wie viele Personen beteiligt waren. Für das Gericht steht aber zweifelsfrei fest, dass der Angeklagte einer von ihnen war“, sagt Richter Michael Falk und verurteilt den Mann wegen versuchten Diebstahls zu einer Geldstrafe von 3 600 Euro. Außerdem muss der Mann die Reparaturkosten für die zerstörte Tür bezahlen.

