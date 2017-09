Nächtliche Vollsperrung der Südröhre im A 4-Tunnel Königshainer Berge Die Wartungsarbeiten waren mangelhaft. Jetzt wird ausgebessert.

Symbolfoto © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Görlitz. Bei den Wartungsarbeiten im Tunnel Königshainer Berge sind Mängel festgestellt worden, die zeitnah Reparaturarbeiten an Strahlventilatoren und deren Aufhängung erfordern. Das teilte eine Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) am Dienstag mit. Dazu müssen in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag, 22 Uhr bis 6 Uhr, Arbeiten in der Röhre in Fahrtrichtung Görlitz durchgeführt werden, die eine Vollsperrung der Röhre erfordern.

Die Umleitung führt ab der A 4-Anschlussstelle Nieder Seifersdorf über die S 122/ S 111/B 6 zur Anschlussstelle Görlitz. (szo)

zur Startseite