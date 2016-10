Nächtliche Tour endet in der Zelle In Weißwasser sind innerhalb weniger Stunden mehrere Sachbeschädigungen, Diebstählen und Körperverletzungen vorgefallen. Zwei Deutsche sollen dafür verantwortlich sein.

Blick auf das Stadtgebiet von Weißwasser, wo die Vorfälle passierten. © André Schulze

Nachdem die Polizei in Weißwasser eine Reihe von Sachbeschädigungen, Diebstählen und Körperverletzungen innerhalb weniger Stunden im Stadtgebiet gemeldet bekommen hat, wollten Beamte zwei Verdächtige auf dem Gelände einer Tankstelle an der Bautzener Straße kontrollieren. Die beiden 26- und 30-jährigen Deutschen, laut Polizei äußerst aggressive Männer ignorierten aber jegliche Anweisungen und leisteten massiven Widerstand. Um weitere Straftaten zu verhindern, blieb den Ordnungshütern nichts weiter übrig, als sie in Gewahrsam zu nehmen. Die jungen Männer erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (szo/tc)

