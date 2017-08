Aus dem Gerichtssaal Nächtliche Randale und ein ominöser Flaschenwurf Ein Marokkaner belästigte 2015 zwei Schülerinnen im Bus. Dafür erhielt er eine Bewährungsstrafe. Nun stand er erneut vor Gericht.

Eigentlich sollte Yessine H. im Asylheim in Zinnwald wohnen. Doch dort weilt der junge Marokkaner, der nach einem zweijährigen Aufenthalt in Frankreich vor rund zwei Jahren nach Deutschland gereist war, eher selten. Er sagt, er habe in der Unterkunft immer wieder Stress mit einem Afghanen. Darüber hinaus ist er lieber bei seiner Partnerin in Freital. Der Asylbewerber lebt dort mit ihr zusammen, beide haben seit Kurzem ein gemeinsames Kind. Am 9. April vorigen Jahres war der 22-Jährige allerdings mal wieder in dem Zinnwalder Asylheim.

Dort soll er einen Polizisten mit einer Colaflasche beworfen haben. Und nur zehn Tage später habe er mit einem anderen Asylbewerber in der Küche des Heims randaliert. Deshalb musste sich der Marokkaner nun am Amtsgericht Dippoldiswalde verantworten. Es war aber nicht das erste Mal, dass vor dem dortigen Jugendschöffengericht gegen ihn verhandelt wurde.

Bürgerwehr gründete sich

Im Dezember 2015 war der arbeitslose Metallarbeiter – nach Jugendstrafrecht – zu einem Jahr und vier Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht hielt ihn schuldig, in einen Netto-Markt in Schmiedeberg eingebrochen und an einer Schlägerei nach einem Diebstahl im Primark-Geschäft in Dresden beteiligt gewesen zu sein.

Doch nicht nur das. Der Marokkaner wurde auch wegen eines Vorfalls verurteilt, der im April 2015 für Aufsehen sorgte. Damals hatte er im Bus der Linie 360 auf der B 170 zwischen Schmiedeberg und Dippoldiswalde zwei Schülerinnen belästigt. Nachdem die jüngere der beiden ausgestiegen war, bedrängte er die andere, damals 16-jährige Schülerin. Laut Zeugen soll er sie zum Oralsex aufgefordert, übel beschimpft und angespuckt haben. Zuvor habe die Schülerin den jungen Mann abgewiesen.

Als ihr zwei Bekannte zur Seite sprangen, eskalierte die Situation – und dann mischte sich der auch alkoholisierte 31-jährige marokkanische Begleiter des Angeklagten ein. Es folgten Schläge und Tritte, bis die Polizei eintraf. Der Gerichtsprozess gegen den älteren Marokkaner läuft noch.

Nach dem Vorfall am 15. April 2015 im Bus ging indes die Facebookseite „Bürgerwehr FTL/360“ online. Die Truppe dahinter hatte sich zum Ziel gesetzt, in Bussen zu patrouillieren und für Ordnung sorgen.

Mitglieder dieser Bürgerwehr wurden in Verbindung gebracht mit der „Gruppe Freital“, deren Mitglieder sich derzeit wegen versuchten Mordes und Bildung einer terroristischen Vereinigung am Oberlandesgericht Dresden verantworten müssen. Ihnen drohen lange Haftstrafen.

Yessine H. wurde Ende 2015 zu einer Haftstrafe verurteilt. Er bekam aber die Chance, sich nach einem vierwöchigen Jugendarrest eine Bewährung zu verdienen. Dazu musste er bis vorigen Sommer mehrere Auflagen erfüllen. Der Marokkaner leistete die 140 Stunden gemeinnützige Arbeit ab, er ging zur Suchtberatung. Die Bewährungshelferin war ob ihrer Erfahrungen mit anderen Straftätern überrascht, dass sich der Marokkaner so viel Mühe gab.

Widersprüche wegen Videobildern

Straffrei verhielt sich der 22-Jährige in jener Zeit allerdings nicht, wie sich im jetzigen Prozess herausstellte. Doch das war dem Gericht bei seiner Entscheidung für eine Bewährung im Juni 2016 nicht bekannt.

Vor dem Jugendschöffengericht gab er die schwere Sachbeschädigung im Zinnwalder Asylheim zu. Am 19. April 2016 hat er mit einem anderen Mitbewohner im Suff gegen 2.45 Uhr die Küche der Unterkunft demoliert, dabei gingen unter anderem vier Herde kaputt. Der Sachschaden habe insgesamt rund 2 100 Euro betragen.

„Ich hatte damals Frust, die Umstände in dem Heim waren schwierig, das tut mir alles leid“, gab der junge Mann diesen Anklagepunkt zu. Den anderen Vorwurf stritt er indes an. Er sei es nicht gewesen, der in der Küche den Polizisten mit einer halbvollen Plastikflasche attackiert hat. Damals waren Beamte um 2.30 Uhr angerückt. Sie wollten eine Messerstecherei in dem Heim aufklären, in die der tunesische Mitbewohner des Angeklagten verwickelt war.

Der Marokkaner stritt sich mit den Polizisten. Es gab Sprachprobleme. Ehe die Situation richtig eskalierte, drängten die Beamten den wütenden Mann aus dem Zimmer. Dann ging die Tür auf. „Das ging alles sehr schnell“, erklärt der Polizist. „Plötzlich flog die Colaflasche auf meinen Kopf zu, ich konnte noch ausweichen.“ Es gab sogar ein Video von jenem Abend. Der Film zeigt den Flur. Doch ein Flaschenwurf ist darauf laut Prozessbeteiligten nicht zu sehen. Das Verfahren wegen der Attacke wurde daher eingestellt. Wegen der Randale in der Küche wurde der Marokkaner aber verurteilt.

Er soll eine Geldstrafe über 600 Euro (120 Tagessätze à fünf Euro) bezahlen. Der Angeklagte akzeptierte das Urteil. Die Staatsanwaltschaft, die sechs Monate Haft auf Bewährung und 100 Arbeitsstunden gefordert hatte, will eine Berufung prüfen.

