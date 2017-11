Nächtliche Planenschlitzer Diesmal verschwanden Bohrmaschinen von Ladefläche eines Sattelzuges.

In der Nacht zum Freitag machten sich unbekannte Täter an der Plane eines Sattelzuges DAF zu schaffen, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Autohofes in der Straße Heiterer Blick im Ortsteil Niederranschütz abgestellt war. Die Unbekannten schnitten zunächst die Plane auf und im Anschluss daran brachen sie die Tür auf. Von der Ladefläche des Sattelzuges wurde eine Palette mit 14 Bohrmaschinen entwendet.

Der entstandene Sachschaden beziffert sich nach Polizeiangaben auf etwa 100 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern bzw. möglichen Fluchtfahrzeugen machen können. Hinweise erbittet das Polizeirevier Döbeln unter Telefon 03431 6590. (DA)

