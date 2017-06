Nächstes Schuljahr im Container Neben dem Schulgebäude werden Module aufgestellt.

Grundschule am Bobersberg. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Während die Jungs und Mädels von der Grundschule am Bobersberg ihre Ferien genießen, passiert an ihrer Schule Großes. Es wird geräumt und gepackt und irgendwann rücken Tieflader und Kräne an. Die bringen jede Menge „Module“ nach Großenhain, um hier neben dem Schulgebäude eine sogenannte Container-Schule aufzubauen. Obwohl, „Container“ ist eigentlich nicht das passende Wort, erklärt Marketingchefin Katharina Burgmaier von der ausführenden Firma Algeco. Denn unter Containern stellen sich die meisten eher einen Schiffscontainer vor, wie man ihn von den Hochseefrachtern aus dem Fernsehen kennt. Und damit haben „Container-Schulen“ rein gar nichts zu tun. Es sind vielmehr schnell zusammengesetzte Module, die in kürzester Zeit einen Speiseraum, Klassenzimmer und Sanitäreinrichtungen ergeben. Fertigteil-Schule würde es wohl besser treffen. Etwa drei bis vier Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres werden die ersten Module geliefert. Der Schulstart ist mit dem 5. August diesmal zeitig.

Bis dahin muss die Übergangsschule komplett ausgestattet und funktionstüchtig sein. Die Schule auf Zeit hat die Stadt angemietet, weil die Komplettsanierung des alten Schulhauses einen Unterricht bei laufenden Betrieb unmöglich macht. Auch wenn das gesamte Bauvorhaben in zwei großen Abschnitten erfolgt, wären die Beeinträchtigungen durch Krach und Staub einfach zu groß und die Baufirmen hätten keine freie Hand zu agieren. (ulb)

