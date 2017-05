Nächstes Schmuckstück ist in Arbeit Die EWG investiert 245 000 Euro in das Haus Nummer 30 bis 34 an der Robert-Schumann-Straße. Auch die Mieter zahlen mit.

Das Haus Nummer 30 bis 34 an der Robert-Schumann-Straße bekommt eine schicke Fassade und Balkone. An der Farbgebung ist Mathias Wengler von der Stuckateurfirma Stuck Röder beteiligt. © Dietmar Thomas

Nun wird es ganz schön im oberen Teil der Nordstraße, der Zufahrtsstraße ins Stadtgebiet – zumindest auf einer Seite. Die Arbeiten am Wohnblock 30 bis 34 an der Robert-Schumann-Straße haben begonnen. Die Erste Wohnungsgenossenschaft (EWG) investiert dafür 245 000 Euro. Drei Seiten des Wohnblocks sind seit vergangener Woche eingerüstet. Die Fassade wurde zweimal mit einem Hochdruckreiniger vom Schmutz befreit. Nun erhält die Fassade einen Anstrich, der das Bilden von Algen künftig verhindern soll.

Beide Giebel haben in den letzten Tagen schon Farbe bekommen“, so der Vorstand der EWG Petra Nowak. Sie hatte den Mietern zwei Varianten der Farbgestaltung vorgestellt. Die Mieter und auch der Vorstand haben sich für einen hellen, freundlichen Gelbton entschieden der wie die anderen beiden Blöcke mit einem hellen Grau abgesetzt werden soll.

Nur die Fassade an der Robert-Schumann-Straße muss noch eine Weile bis zur Farbgebung warten. Hier werden Balkone angebaut. Die dafür notwendigen Fundamente, so ist es geplant, werden Anfang Juni eingebaut.

Im April gab es eine Begehung der Wohnungen von Firmenvertretern. Denn mit dem Anbau der Balkone ist auch das Verlegen der Heizkörper, der Elektrik und der Einbau von Balkontüren sowie eine Änderung beim Fenster notwendig. Sind die Arbeiten abgeschlossen, sind Renovierungsarbeiten in den Wohnzimmern geplant.

Ab dem 23. Juni beginnen die vorbereitenden Arbeiten für die Balkone. Zuvor ist für den 18. Mai eine Bauanlaufberatung mit allen beteiligten Firmen geplant. Damit die verbleibende Fensterscheibe so groß wie möglich ist und viel Licht in die Wohnung kommen kann, ist eine Festverglasung geplant. Wer frische Luft in die Stube lassen will, kann die Balkontür öffnen oder ankippen. Die Stufe vom Wohnzimmer zum Balkon soll maximal zwei Zentimeter hoch sein, sodass auch Mieter mit dem Rollator oder dem Rollstuhl die Aussicht vom Balkon genießen können. Die Fronten für die Balkonbrüstung sind schon bestellt.

„Die Bewohner der Häuser werden alle älter. Einige sind nicht mehr so gut zu Fuß oder können keinen Garten bewirtschaften. Da ist ein Balkon eine sinnvolle Sache, um den Mietern eine Abwechslung zu bieten“, so Petra Nowak. Angebaut werden diesmal nur Einzelbalkone. Alle sind mit Blick in Richtung Innenstadt ausgerichtet. Die Größe der Balkone ist auch ansehnlich. Sie sind 1,80 Meter tief und 3,60 Meter breit. Alle sind mit Blumekästen ausgestattet. „Die Mieter wurden darüber informiert, dass sie moderat an den Kosten für den Balkon beteiligt werden“, so Nowak.

Schon jetzt sind die zwei farblich gestalteten und mit Balkonen versehenen Wohnblöcke der EWG entlang der Nordstraße ein richtiger Hingucker – der dritte wird nun angepasst.

Das Projekt wird federführend vom Vorstand der EWG in Abstimmung mit der WGF umgesetzt. „Wir haben uns abgesprochen und arbeiten mit den gleichen Partnern zusammen“, so der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in Döbeln (WGF) Stefan Viehrig. Am Giebel des Hauses Nummer 30 bis 34 wird dann, wenn die Mitglieder der Verschmelzung zugestimmt haben, das erste WGF-Logo angebracht. Denn wenn die Mitglieder der EWG und die Vertreter der WGF zustimmen, werden beide Genossenschaften zusammenkommen.

Die Mitgliederversammlung der EWG ist für den 31. Mai um 18 Uhr in der Hartharena geplant. Schon jetzt können diejenigen, die nicht teilnehmen können, Stimmvollmachten beim Vorstand in der Geschäftsstelle abgegeben. Einige liegen bereits vor. Die Vertreter der WGF entscheiden am 20. Juni.

Nicht nur in das große Objekt investiert die EWG. Erst kürzlich wurde die letzte freie Drei-Raumwohnung saniert und Mietern übergeben. Nun hat Petra Nowak Mietinteressenten noch vier leere Wohnungen anzubieten.

Der Leerstand der EWG konnte auf 2,7 Prozent gesenkt werden. Für eine Zwei-Raum-Wohnung in der Gartenstraße gibt es bereits eine Nachfrage. Zwei Wohnungen an der Nordstraße müssen grundhaft saniert werden.

zur Startseite