Nächstes Richtfest schon in Sicht An der neuen Mehrzweckhalle weht jetzt die Richtkrone. Aber die nächste kann quasi schon geflochten werden.

Da hatte Ullersdorfs Ortsvorsteher Frank-Peter Wieth (r.) im eisigen Wind einen anstrengenden Job – und Zimmermann Jonny Kain schaute genau hin. © Thorsten Eckert

Für den 4. August im nächsten Jahr sollte man sich im Raum Ullersdorf wohl lieber keine Gartenparty vornehmen. Denn, dass es dann in Sachen Wetter ziemlich ungemütlich wird, dürfte fast sicher sein. Dann nämlich wird die neue Ullersdorfer Mehrzweckhalle eingeweiht.

Und als Mitte Juni Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) einen dicken Fördermittel-Bescheid über 700 000 Euro für die Halle nach Ullersdorf mitgebracht hatte, schüttete es wie aus Kannen – und als am gestrigen Donnerstagnachmittag Richtfest gefeiert werden konnte, hatte zwar wenigstens der heftige Dauer-Schnee-Regen nachgelassen, aber der eisigkalte Niesel-Nebel wehte kräftig über die Baustelle an der Ullersdorfer Hauptstraße. Die Ullersdorfer nehmen so etwas aber relativ gelassen: „Wir haben uns heute hier sozusagen in aller Frische zusammengefunden“, witzelte Ortsvorsteher Frank-Peter Wieth (CDU) schmunzelnd. Er hatte ja in Sachen Mehrzweckhallenbau – die ja sowohl für die Grundschule als auch für die Vereine wichtig ist – schon jede Menge sprichwörtliche Schlecht-Wetter-Phasen hinter sich. Dass zwischenzeitlich die Grundschule auf der Kippe gestanden hatte, dass man sich im Ort stritt, ob der morsche, alte Saal abgerissen werden und Platz für den Hallenneubau machen sollte, dass das alles viele Jahre dauerte, umschrieb Wieth wohlwollend mit dem Satz, das Projekt habe eine recht lange Anlaufphase gebraucht. Außerdem ist er überzeugt, „dass sich in Ullersdorf nun wohl so ziemlich weitgehend einig sind, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist“. Als Wieth dann in ziemlich luftiger Höhe stand, um den symbolischen letzten Nagel ins Dachgebälk einzuschlagen, war der zurückliegende Streit sowieso kein Thema mehr: „Wir blicken ja in Ullersdorf immer nach vorn!“ Und da sieht der Ortsvorsteher auch schon das nächste Richtfest nahen. „Wir sind sehr glücklich, dass es der Stadtrat möglich gemacht hat, auch gleich noch den zweiten Bauabschnitt, die Sanierung des leer stehenden Gasthofs hier neben der Halle zu sanieren und umzubauen“, machte Frank-Peter Wieth klar. Dort soll dann bekanntlich das Ortsamt einziehen, und auch Vereine Räume bekommen. Ein echtes Ortszentrum also, das sich die Ullersdorfer ja schon seit Langem gewünscht haben. Im Frühjahr, so die Planungen, soll der Umbau des dominanten Baus starten, 1,2 Millionen Euro werden fließen.

In die neue Halle zwischen Gasthof und Grundschule investiert Radeberg derweil insgesamt rund 4,1 Millionen Euro. Gut angelegtes Geld, ist Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) überzeugt. Wie auch er davon überzeugt ist, dass im Ortsteil mittlerweile fast alle hinter dem Projekt stehen. „Obwohl ich natürlich auch die Wehmut über den Abriss des alten Saales nachvollziehen kann, weil daran ja doch viele Erinnerungen hingen – aber man kann auch in neuen Gebäuden super feiern“, merkte er augenzwinkernd an.

Und natürlich werden sich auch um die neue Halle dann schon bald Geschichten ranken. Eine davon dürfte zum Beispiel die ungewöhnliche Idee sein, mit der die Grundschüler Donnerstagnachmittag aufwarteten: Sie hatten nicht nur ansteckend fröhliche Lieder parat, sondern schenkten beim Richtfest allen Bauleuten, Planern und Verantwortlichen bunte Glasmurmeln – zur Erinnerung an diesen Tag.

