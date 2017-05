Nächstes Jahr wieder Frühjahrsputz Die Freitaler hatten sich dieses Jahr erstmals seit mehreren Jahren wieder zum Aufräumen getroffen. Die Beteiligung soll nächstes Jahr besser werden.

Mirko Richter und Jarno Lorenz waren zwei der freiwilligen Helfer, die dieses Jahr in Freital aufräumten. © Archivfoto/ Karl-Ludwig Oberthuer

Auch nächstes Jahr soll es wieder einen Frühjahrsputz geben. Darüber informierte Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) jetzt im Stadtrat. „Wir werden uns Gedanken machen, wie wir noch mehr Freitaler zum Mitmachen animieren können.“ Außerdem soll es mehr Sammelplätze in den Orstteilen geben. Die Stadt hatte sich zum zentralen Frühjahrsputz am 29. April eine größere Beteiligung erhofft. „In einigen Stadtteilen hat es prima funktioniert“, sagte Rumberg. Es war der erste Frühjahrsputz seit dem Jahr 2009. In Kooperation mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal waren die Bürger aufgerufen, Unrat auf öffentlich zugänglichen Grundstücken und Plätzen einzusammeln. (SZ/cb)

