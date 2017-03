Nächstes Jahr kommt das schnelle Internet Telekommunikationsfirmen wollen Teile der Region mit Breitband versorgen. Das reicht den Gemeinden aber nicht.

Was ist vorhanden und was muss sich ändern? Diese beiden Fragen soll das sogenannte Markterkundungsverfahren für den Breitbandausbau beantworten. „Das Verfahren ist weitestgehend abgeschlossen“, sagt Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Dabei spricht er nicht nur für seine Gemeinde, sondern auch für Zschaitz-Ottewig und Großweitzschen. Um das schnelle Internet aufs Land zu bringen, haben sich die drei Kommunen zusammengetan.

Mit dem Breitbandausbau ist ein hoher Verwaltungsaufwand verbunden. Das gemeinsame Vorgehen bringt große Synergieeffekte bei der Vorbereitung der Ausschreibung, der Beantragung des Fördergeldes und der Umsetzung des Vorhabens. Außerdem sei ein so großer ländlicher Bereich auch lukrativer für die Firma, die die Erschließung übernimmt. „Es liegen bereits Eigenausbauerklärungen mehrerer Telekommunikationsanbieter vor, die Teilgebiete ausbauen wollen“, so Schilling. Ziel sei allerdings die flächendeckende Versorgung mit mehr Megabits.

Besonders wichtig sei es, die weißen Flecken der Region zu erschließen. In diesem Zusammenhang nennt der Bürgermeister Jahna, Schrebitz, Rittmitz und Zschochau. Diese Orte sind gar nicht erschlossen, Pulsitz nur minimal. Im Gewerbegebiet Ostrau gebe es dagegen mit dem Internet kaum Probleme.

Nach den derzeitigen Plänen sollen den Nutzern auf 75 Prozent der Fläche künftig mindestens 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stehen, auf dem Rest der Fläche 30 Megabit pro Sekunde. Dafür würden die sogenannten Kabelverzweiger mit Breitband aufgerüstet. Das ist die am schnellsten umsetzbare Variante. Mit Blick auf die weißen Flecken sei die 50-Megabit-Erschließung schon ein großer Schritt vorwärts.

Eine zweite Variante sei das Vectoring. Bei dem Verfahren werden die vorhandenen Kupferkabel bis zum Kabelverzweiger durch Glasfaserkabel ersetzt. In die Gebäude führen wieder Kupferkabel, wobei elektromagnetische Störungen zwischen den einzelnen Leitungsadern der Kupferkabel ausgeglichen werden. Das verdoppelt die Bandbreite, und es ist eine Übertragungsrate von bis zu 100 Megabit pro Sekunde möglich.

„Wir wollen auch für das Vectoring ein Kostenangebot einholen“, sagt Dirk Schilling. Allerdings wäre die Umsetzung nur mit Fördergeld möglich. Derzeit fehle aber noch eine Entscheidung der EU, ob das Vectoring überhaupt förderfähig ist.

Variante drei sei die Verlegung von Glasfaserkabeln bis in die Häuser. Das lohnt sich aber nur beim Neubau eines Hauses. Die Umrüstung vorhandener Gebäude ist derzeit zu teuer. Ob diese Variante in absehbarer Zeit im ländlichen Raum überhaupt umgesetzt werden könne, sei fraglich, so Schilling.

Etwa in zwei Wochen soll die Kostenrechnung für das Breitband in der Gemeinde vorliegen. Sie soll dann zum nächsten Gemeinderat am 11. April vorgestellt werden, denn sie ist die Voraussetzung für die Entscheidung, welchen Weg die Gemeinde geht. Denn auch, wenn es Fördergeld gibt, muss die Kommune einen Eigenanteil von zehn Prozent der Gesamtsumme selbst aufbringen. In die Finanzierung werden sich die drei Gemeinden teilen. Ziel sei es, einen Großteil der Breitbanderschließung im kommenden Jahr umzusetzen.

