Handball Verbandsliga Männer Nächstes Derby in Großenhain Zabeltitz/Großenhain feierte gegen Sagar einen Sieg. Folgt gegen Niederau der nächste?

Es war ein bisschen eine Erlösung. Die SG Zabeltitz hat am vergangenen Wochenende in der Handball-Verbandsliga Ost beim Schlusslicht Rot-Weiß Sagar in Bad Muskau endlich wieder einen Sieg eingefahren. Mit dem 32:27 beendeten die Schützlinge des Trainergespanns Jurack/Schumacher damit eine Durststrecke, die die Spielgemeinschaft in der Tabelle bis auf den vorletzten Platz rutschen ließ.

Im Kellerduell taten sich die Zabeltitz-Großenhainer jedoch lange Zeit recht schwer. Unnötige Fehler und eine teilweise schwache Torhüterleistung brachten die Gastgeber immer wieder ins Spiel. Auch das 16:13 zur Pause brachte noch keine Ruhe. Sagar glich beim 19:19 wieder aus. Erst da agierten die Gäste konzentrierter und konnten auf einen beruhigenden Fünf-Tore-Vorsprung davonziehen. Die ersten Punkte im neuen Jahr brachten zumindest eine Verbesserung um einen Platz in der Tabelle.

Und nun kommt ausgerechnet Neuling SV Niederau am Sonnabend in die Rödertalhalle. Die Mannschaft gehört zu den Überraschungsteams der Liga und steht mir vier Zählern mehr als Zabeltitz/Großenhain derzeit auf dem 6. Platz. Für Niederau ist es in diesem Jahr bereits das dritte Kreisderby. Gegen den HSV Weinböhla blieb man beim 21:25 erwartet punktlos. Gegen den Radebeuler HV wurde vor Wochenfrist nach durchwachsener Leistung beim 26:26 ein Punkt in letzter Sekunde aus der Hand gegeben. 13 Sekunden vor Schluss war Niederau in Führung gegangen. Doch Radebeuls Strafwurf-Spezialist Steve Lasonczyk verwandelte quasi mit dem Schlusspfiff seinen siebten von acht Siebenmetern zum Ausgleich.

Vor dem Derby am Sonnabend ist klar: Jede der beiden Mannschaften braucht eigentlich den Sieg dringend. (rt)

