Nächster Versuch für die Hochwasserwand Die neuen Flutschutzpläne für Altkötzschenbroda sind öffentlich. Änderungen gibt es nicht nur bei der Trassenführung.

So sieht die Flutschutzmauer für Altkötzschenbroda nach den Plänen der Landestalsperrenverwaltung aus. Die sichtbare Oberfläche der Stahlwand soll mit Sandstein verblendet werden. An einigen Stellen sind Querungen geplant, die mit mobilen Elementen verschlossen werden können. © Visualisierung: LTV

Acht Ordner stehen auf dem Regal in einem Büro im Technischen Rathaus. Acht Ordner voller Unterlagen, Karten und Erläuterungen zum Hochwasserschutz in Altkötzschenbroda. Die neuen Planunterlagen für die Schutzmauer vorm Anger sind jetzt öffentlich. Schon 2010 lag ein Entwurf der Landestalsperrenverwaltung (LTV) aus. Damals gab es gegen die Trasse viele Einwendungen der Anwohner. Das Bauvorhaben erhielt nicht die nötige Zustimmung der Betroffenen. Eine Einigung gab es weder zu einer gebäudenahen noch zu einer gebäudefernen Mauer.

Jetzt startet die LTV einen neuen Versuch. Geplant ist eine 446 Meter lange Hochwasserschutztrasse. Sie beginnt an der Pfarrgasse und führt weiter über das Gelände des Gemeindehauses der Friedenskirche. Dahinter folgt sie zunächst dem Verlauf des Hochuferweges und schwenkt schließlich in nordwestliche Richtung ein und führt bis zum Elberadweg. Diese Veränderung im Trassenverlauf ist einer der wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu den ersten Planungen von vor sieben Jahren. Die Mauer wird bis zum Biergarten des Hotels „Goldener Anker“ geführt und verläuft dort gebäudenah an der Terrasse entlang. Dadurch, so sagen die Planer, nimmt man die Wand vom Elberadweg aus weniger wahr.

Damit die Gäste des Hotels trotzdem vom Biergarten auf die Terrasse kommen, soll eine Treppe über die Hochwasserwand führen. Außerdem soll an dieser Stelle eine Öffnung in den Wall eingebaut werden, die mit mobilen Elementen verschließbar ist. Enden wird die Schutzmauer am Kreuzungsbereich von Bahnhofstraße und der Straße An der Festwiese.

Querungen, wie im Biergarten des Goldenen Ankers sind auch noch an anderen Stellen geplant. Öffnungen in der Mauer entstehen nach jetzigem Stand auch wenig weiter am Elberadweg zwischen dem Hotel und einem Abwasserentlastungsbauwerk, an der Pfarrgasse und an der Festwiese. Dort werden ebenfalls mobile Elemente eingebaut, die man bei Bedarf jederzeit öffnen und schließen kann.

Beim ersten Entwurf für die Mauer gab es Bedenken, die Trasse könnte die Ansicht des Stadtteils kaputt machen. Die Einwendungen der Anwohner wurden von der LTV aufgegriffen und geprüft. An einigen Stellen sind nun Änderungen vorgesehen. So soll im mittleren Abschnitt die Böschung in Richtung Elbe steiler werden. Dadurch werde die sichtbare Wahrnehmung der Hochwasserschutzwand von Süden stark zurückgenommen, heißt es von der Talsperrenverwaltung. Im östlichen Abschnitt ist aus demselben Grund eine steile Böschung geplant.

Damit die Mauer weniger auffällt, wurde in der neuen Version auf der gesamten Länge der Mauer die Freibordhöhe von 80 Zentimeter auf 50 Zentimeter gesenkt. Der Freibord ist der Abstand zwischen Wasserspiegel und der Oberkante der Mauer. Er darf nicht mit der Höhe der Mauer verwechselt werden, die größer ist. Die Spundwand aus Stahl soll an ihrer sichtbaren Seite eine Sandsteinverblendung erhalten.

Altkötzschenbroda besitzt derzeit einen Schutzdeich, der ein Hochwasser abhält, wie es circa alle zehn bis 20 Jahre eintritt. Die neue Mauer würde den Stadtteil vor einem Hochwasser schützen, wie es statistisch gesehen alle 100 Jahre vorkommt. Hochwasser gab es in der Vergangenheit in Radebeul immer wieder. Die Elbe trat unter anderem 1940, 1947, 1954 und 1981 über die Ufer. Im August 2002 war der Anger überflutet. Auch 19 Kulturdenkmale, die in diesem Bereich stehen, waren betroffen. Danach wurde für die Elbe ein Hochwasserschutzkonzept erstellt.

Ob in Zukunft eine Flutschutzmauer den Stadtteil schützt, hängt davon ab, ob die Anwohner die Pläne dieses Mal annehmen. Wenn das passiert, vergehen voraussichtlich noch mehrere Jahre bis zunächst der Beschluss vorliegt und anschließend gebaut werden kann. Welchen Weg die Baufahrzeuge dann nehmen würden, ist aber ebenfalls schon geplant. Für den östlichen Teil der Trasse soll der Baustellenverkehr über die Panzerstraße und den Elberadweg zur Pfarrgasse geführt werden. Den westlichen Teil erreichen die Bauleute über die Festwiese.

zur Startseite