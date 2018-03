Nächster Versuch für B97-Kurve

Region. Verschiedene Bauherren erneuern in diesem Jahr große Straßen bzw. bauen sie neu. Neben dem Neubau der Ostumfahrung Hoyerswerda sind dies die Erneuerung der S 95 in Dörgenhausen, der Kreisstraße zwischen Knappenrode und Maukendorf und die Erneuerung des 1,8 Kilometer langen Abschnittes der B 96 zwischen Groß Särchen und Neubuchwalde. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen, gestern mitteilte, ist dann zumindest aus Landesamts-Sicht im Raum Hoyerswerda in diesem Jahr mit keinen weiteren Großbaustellen zu rechnen. Lediglich bei der Fahrt nach Dresden kann es auf der B 97 in Ottendorf-Okrilla zu einer mehrmonatigen Vollsperrung kommen. Hier plant das Landesamt erneut den Ausbau der sogenannten Hirschkurve, des letzten, bislang nicht erneuerten Teils der B 97 im Ort. In den Vorjahren hatte sich nach Ausschreibungen allerdings keine Baufirma für das vergleichsweise komplizierte Bauvorhaben gefunden. Die 300 Meter Straße sollen voraussichtlich eine Million Euro kosten. (red/US)

