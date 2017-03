Nächster Schritt für Straßenbau Schon lange sollen die Ortsdurchfahrten von Jenkwitz und Baschütz ausgebaut werden. Nun kommt Bewegung in die Sache.

„Achtung Baustelle“, heißt es voraussichtlich noch dieses Jahr in Jenkwitz. © Thorsten Eckert

Seit Jahren ist der Ausbau der Ortsdurchfahrten durch Jenkwitz und Baschütz im Gespräch. Jetzt werden zumindest für Jenkwitz die Bauarbeiten langsam konkret. So will der Landkreis im Herbst die Fördermittel beantragen und 2018 mit dem Ausbau beginnen. Entgegen bisheriger Planungen habe man das Bauvorhaben in Abstimmung mit der Gemeinde in zwei Abschnitte getrennt, so Landkreis-Sprecherin Frances Lein. So soll Baschütz erst in Angriff genommen werden, wenn die Ortsdurchfahrt Jenkwitz fertiggestellt ist.

Lange Zeit wurde zwischen Kreis und Gemeinde verhandelt, weil sich das Thema Entwässerung als schwierig herausgestellt hatte. Nun gibt es eine Lösung. So soll im Zuge des Straßenbaus die Kanalisation so dimensioniert werden, dass auch das Oberflächenwasser aus dem Umfeld abgeleitet werden kann, um die Überschwemmungsgefahr zu reduzieren. Dafür muss die Gemeinde aber Straßengräben an der B 6 in Jenkwitz und an der Hauptstraße in Baschütz übernehmen und sich künftig um deren Unterhaltung kümmern. (SZ/MSM)

zur Startseite