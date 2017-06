Nächster Schritt für neuen Netto in Krauschwitz Die Gemeinde hat einen neuen Bebauungsplan für den alten und den geplanten Markt des Discounters beschlossen. Ein Startschuss.

Werden zu klein: Der Netto-Markt und der Parkplatz davor. © Joachim Rehle

Wenn ein Flächennutzungsplan fortgeschrieben wird, heißt das, er bekommt ein Update. Wie bitte? Im Klartext: Der Plan wird umgestaltet. Eine solche Veränderung hat der Gemeinderat Krauschwitz am Dienstag für den Bereich zwischen Legnitzka, Görlitzer Straße und dem bestehenden Netto-Markt beschlossen. Konkret geht es dabei um einen Bebauungsplan für das Gebiet, das planungstechnisch ab sofort unter der Bezeichnung „Ortsmitte Ost“ geführt wird. Für Bürgermeister Rüdiger Mönch ist der Beschluss der Startschuss für das Planungsverfahren.

Hintergrund ist die erklärte Absicht der Netto-Planer, den bestehenden Markt an die aktuellen Trends anzupassen. Das bedeutet mehr Komfort, mehr Modernität, aber vor allem mehr Markt. Und einen Umzug an einen neuen Standort. Der aktuelle ist zu klein.

Die neue Filiale soll in unmittelbarer Nähe entstehen, schräg gegenüber, sozusagen. Dort bietet der ehemalige Parkplatz der Keulahütte ausreichend Platz. Für die Zufahrt benötigt der Discounter jedoch ein Gemeindegrundstück. Auch dies kann in dem neuen Plan berücksichtigt werden. Ein weiterer Vorteil liegt in der Einbeziehung des zentralen Ortsbereichs zwischen den Märkten in die Gesamtplanung, heißt es vonseiten der Gemeinde. Einfach nur neu bauen und der alte Markt steht leer, wird also nicht funktionieren.

Erste Ideen für die Nutzung des jetzigen Markts gibt es bereits. Er soll weiter Gewerbestandort bleiben. Das zuständige Immobilienunternehmen wird die freiwerdenden Flächen wohl für Handel, Gewerbe und Handwerk ausschreiben.

Ob das Neubauvorhaben insgesamt in die Tat umzusetzen ist, bleibt abzuwarten. Bei Gesprächen im Dresdner Innenministerium wurde schon vor einigen Monaten deutlich, dass die künftige Verkaufsfläche von 1 000 Quadratmetern für Krauschwitz überdimensioniert ist. Der jetzige Markt verfügt über 900 Quadratmeter. Krauschwitz ist dabei kein Einzelfall. Deshalb wird in Dresden überlegt, ob größer dimensionierte Geschäfte künftig nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Aber der Neubau auf dem Parkplatz der Keulahütte hat nur dann eine Chance, wenn zuvor eingehende Untersuchungen durchgeführt werden. Dazu gehört auch ein Einzelhandelskonzept unter Beteiligung der Bürger. Es läuft bereits. Eine Entscheidung darüber soll am 6. Juli fallen.

Netto gehört zur Edeka-Gruppe. Der Discounter betreibt weitere Märkte in Weißwasser, Bad Muskau, Niesky und Rothenburg. In Bad Muskau ist ein Neubau bereits seit über einem Jahr realisiert, in Weißwasser seit August 2016. In Rothenburg will Netto an der Grundschule neu bauen. Auch dort sind die Planungen in vollem Gange.

