Nächster Schritt für neue Ballsäle Der Stadt Freital bestätigt das Nutzungskonzept für das BC Hainsberg. Jetzt geht es ums Geld.

Der große Saal der Ballsäle ist in die Jahre gekommen. Die Sanierung ist teuer, aber nicht unmöglich. © Karl-Ludwig Oberthür

Ein modernes Veranstaltungshaus für Konzerte, Feiern, Theateraufführungen, Tanzveranstaltungen, Faschingssausen. Und vor allem eines, in dem man der Freitaler Jugend endlich wieder etwas bieten kann – das ist die Vision für die Ballsäle Coßmannsdorf. Mit der Stadtratssitzung am Donnerstagabend sind die Vereine, die hinter dem Projekt stehen, diesem Ziel ein Stück näher gekommen. Das Gremium bestätigte mit großer Mehrheit das Nutzungskonzept, das der Verein zum Erhalt der Ballsäle Coßmannsdorf zusammen mit dem Faschingsverein Hainsberg und der Kultur- und Tanzwerkstatt erstellt hat. Auf dieser Grundlage kann der Eigentümer der Immobilie, die städtische Wohnungsgesellschaft WGF nun ein Sanierungs- und Finanzierungskonzept erstellen. Bis Jahresende wird sich entscheiden, ob die Ballsäle tatsächlich gerettet werden können und wie viel Geld das kostet. Einige Stadträte dämpften die mit dem Beschluss vom Donnerstag verbundene Freude. „Ich wünsche mir, dass wir nicht zu viel Hoffnung vorab verbreiten“, sagte Lothar Brandau (FDP). „Das Nutzungskonzept kann nur ein erstes Konzept sein.“

Nach einem unter anderem von Oberbürgermeister Uwe Rumberg forcierten Stadtratsbeschluss im Frühjahr hatte die WGF die Ballsäle im Sommer für 150 000 Euro gekauft. Der bisherige Eigentümer des Gebäudes, Winfried Löffler, wollte das Haus direkt gegenüber dem Rathaus Hainsberg schon seit Langem loswerden. Angeblich gab es mehrere private Interessenten, die das BC zu einem Wohnhaus umbauen wollen. Dann wäre der Ort für Veranstaltungen verloren gewesen. Löffler wollte die Ballsäle aber erhalten wissen und bevorzugte deshalb einen Verkauf an die Stadt.

Der Stadtrat hatte das nun vorgelegte Nutzungskonzept gefordert. Darauf aufbauend kann die WGF das Sanierungs- und Finanzierungskonzept erstellen. Anschließend könnte der Umbau des in die Jahre gekommenen Hauses starten. Geplant ist, dass der Verein zum Erhalt der Ballsäle der Betreiber wird. Er soll dann einen jährlichen Erbbau- oder Pachtzins an die WGF zahlen. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern und der Vermietung des Hauses werden wohl nicht reichen, um die Kosten zu decken. Wie aus dem Nutzungskonzept hervorgeht, rechnet die Stadt bislang mit einem jährlichen Zuschuss von 20 000 Euro für den Verein. Genauere Angaben stehen dann im Finanzierungskonzept.

Der jetzt bestätigte Plan sieht vor, dass die Ballsäle weiterhin dafür genutzt werden, wofür man sie 1911 eröffnete: Für Konzerte, Feiern, Theateraufführungen und Tanzveranstaltungen. Eine feste Konstante sollen die Faschingsfeiern bleiben. Einnahmen erhoffen sich die Betreiber durch die Vermietung des kleinen und des großen Saals, der Gaststube und der Kegelbahn. Diese soll saniert werden. Weiteres Geld soll durch Einnahmen aus den eigenen Veranstaltungen und die Gastronomie im Haus fließen. Der Verein will die Gaststätte mit Umsatzbeteiligung verpachten. Fest steht, dass der Sanierungsaufwand und damit auch die Kosten enorm sind. Neben der Modernisierung des großen Saals steht die Sanierung der Küche und der Toiletten auf dem Plan. Zudem soll ein behindertengerechter Aufzug eingebaut werden. Zusätzliche Lagerflächen und die Sanierung der Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss sind ebenso geplant. Wie viel Geld das alles kostet, ist noch offen und wird im Finanzierungskonzept zu lesen sein. WGF-Chef Michael Heinzig ging zuletzt von rund zwei Millionen Euro aus.

„Es ist richtig, dass der letzte Ballsaal in Freital erhalten bleibt“, sagte der CDU-Fraktionsvize Martin Rülke in der Debatte am Donnerstag. „Man sollte aber darauf achten, dass wir keine Konkurrenz zu anderen Angeboten schaffen.“ Die geplante Wiedereröffnung der Kegelbahn könnte zum Beispiel zahlende Gäste aus dem benachbarten Hains und der dortigen Bowlingbahn ziehen. Chris Meyer, Fraktionschef der Bürger für Freital, dämpfte die Erwartungen. „Es erschließen sich noch nicht alle Zusammenhänge“, sagte er mit Blick auf das Nutzungskonzept. „Wir sollten die Kostenschätzung abwarten.“ AfD-Fraktionschef Norbert Mayer war ähnlicher Meinung: „Der Beschluss ist ein Zwischenschritt. Das BC wird nicht ab morgen saniert sein und bereitstehen.“ Frank Gliemann stimmte dem zu. „Das schwierige wird nun das Finanzkonzept.“

Für den Fall, dass die Kosten zu hoch sind, hat die Stadt schon einen Plan B. Dann könnte die Wohnungsgesellschaft das Haus entweder selbst zu einem Wohnhaus umbauen und vermieten oder an einen Privatinvestor weiterverkaufen.

